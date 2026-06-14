英国按揭利率大幅攀升 逾三分二地区「租平过供」 分析料更多人由买转租

过去英国租金高踞不下，但英国房地产平台Rightmove最新报告显示，英国楼市出现了2025年6月以来首次「租平过供」。现时全英平均每月私楼租金为1,547英镑（约16,230港元），新造物业按揭平均每月供款则已升至约1,670英镑（约17,520港元），意味「租楼」比「供楼」平均每月平123英镑（约1,290港元）。同时，目前全英有高达三分之二的非中央政府地方行政区域（Local authority areas）均呈现「租平过供」现象，若与今年2月份时的比例相比，增幅超过一倍。

按揭利率急升 上车负担沉重

英国供楼负担上升，离不开按揭贷款利率大幅攀升。在今年2月份，英国两年期固定按揭贷款的平均利率仍维持在4.24厘水平。然而，截至4月份数据，平均利率已显著攀升至5.35厘。若以现时全英平均放盘叫价 373,971英镑为例，假设买家支付20%首期、还款期为30年的情况下，如利率为4.24厘，每月供款为1,470英镑；当利率已攀升至5.35厘，每月供款增至1,671英镑，增幅为13.6%，即201英镑。

有业内人士指，新造按揭供款在短时间内出现了相当急剧的增幅。在目前利率维持高企、且减息时间表仍不明朗下，每月供楼成本已超越了平均租金，相信未来会有更多潜在买家选择暂时转为租楼。

各区差距悬殊 苏格兰伦敦两极化

不过，英国各地楼市亦因地区差异而有不同情况。当中苏格兰的格拉斯哥市、鸭巴甸市（Aberdeen City）、中洛锡安郡（Midlothian）及南拉纳克郡（South Lanarkshire），英格兰地区的塞夫顿（Sefton）﹑ 索尔福德（Salford）及大伦敦地区的巴金和达根罕区（Barking and Dagenham）及纽汉（Newham）等，其按揭月供金额明显低于每月支付租金。例如格拉斯哥平均月租1,105英镑，但平均按揭月供仅780英镑，相差逾40%。

相反，伦敦及东南地区（South East）是「租平过供」重灾区，高楼价直接导致新造按揭供款远远抛离了当地租金水平。至于全英供楼成本高出租金最多的地方，几乎清一色由伦敦传统豪宅区及邻近的萨里郡（Surrey）包办。

当中西敏市（Westminster）及肯辛顿-车路士区(Kensington and Chelsea )作为英国楼价最高城市，其每月供款比租金高出超过1,200英镑。紧随其后的埃姆桥（Elmbridge）、毛河谷（Mole Valley）及威化利（Waverley）均属于萨里郡的热门通勤地区，其高楼价同样令供楼与租金差距极大。

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