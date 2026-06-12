日本新盘来港推215万入场 主攻1房 面积303呎起

日本大阪为不少港人旅游必去之处，当地近年推出不少全新住宅项目，入场门槛低，适合用作度假或投资用途，其中位于难波的全新项目The Peak Namba Minami Reserve，主攻1房户，售价由日圆约4300万，折合港币约215万。

项目提供28伙

由FMI Japan Co.,Ltd发展，位于大阪敷津西的全新单幢式项目The Peak Namba Minami Reserve，提供28伙，单位面积由271至306方呎，全属1房户型，每户均设有私人露台，露台面积相若，介乎32至35方呎，即单位连同露台总面积约303至341方呎，项目预计2027年10月底落成入伙。

单位呈长形，门口设有小玄关，先到达开放式厨房，再往内进便是睡房位置，睡房有足够空间放置双人床，并能做到三边落床，单位内放置家具，仍有空间。

面积300方呎或以上单位，在日本已属相当不俗，发展商已推出单位发售，现时售价最平单位约4300万日圆，折合港币约215万；售价最高为顶层单位，面积306方呎，附设有35方呎平台，合计约341方呎，售价约为日圆2100万，折合港币约255万。

步行5分钟至大国町站

大阪由于铁路分布完善，不少项目均邻近铁路站，从项目步行至大国町站，只需约5分钟，住户亦可选择步行11分钟，到达难波站。

难波作为大阪著名的旅游景点，区内设有大型百货公司NAMBA Parks，亦有其他店舖及食肆，生活所需，一应俱全。此外，从难波乘车，便可到达关西国际机场，路程只需约37分钟。

此外，邻近设有木津卸市场，提供新鲜海鲜、生果等，市场并设有车位，可停泊约350部私家车，方便距离较远地区的人士，为区内其中较具特色的地方。项目由FMI至汇投资负责在港销售。