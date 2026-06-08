夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」

近年全球生活成本持续高企，不少人开始寻求传统居住模式以外的替代方案。外媒报道，一对美国夫妇选择卖楼及变卖家当，将生活重心彻底转移到海上，展开终生在邮轮居住的生活。他们表示，在扣除邮轮公司的会员优惠后，在海上生活的开支甚至比在上维持一间传统物业的成本还要低。

邮轮规律生活适合强迫症

本次故事的主角为现年54岁的丈夫Jeff Knapp，以及其52岁的妻子Debb。Jeff在撰写予英国《卫报》（The Guardian）的专栏中透露，自己过去曾对邮轮生活嗤之以鼻，甚至因严重的晕船浪问题，连一小时的渡轮旅程都会呕吐不适，从没想过自己会以邮轮为家。

然而，2019年，Jeff获朋友以优惠价转让的加勒比海邮轮旅程，在做足防晕浪措施的情况下，他才首次体验到邮轮的乐趣，并发现自己并无不适。更重要的是，患有严重强迫症的他发现，邮轮上极具规律的日常生活、固定的餐单与服务人员，反而成为其精神健康的「避风港」。

变卖物业家当 换成3个行李箱

直至2024年，已完成20次航行的Jeff在船上遇上同样热爱邮轮生活的Debb。当时，Debb已累积超过150次航行经验，更在51岁时提早退休、变卖所有陆地上的财产，只留下3个行李箱的个人物品，打算在海上度过终生。

两人一拍即合，Jeff随后返回美国新泽西州，出售其名下的住宅物业，并变卖绝大部分私人财产。为了与妻子同步，他更一口气预订了与Debb行程完全相同的50个邮轮航程。两人于去年4月在船上订婚，并先后于迈阿密沙滩及邮轮上完成婚礼。

海上生活费比陆地低

对于大众最关心的财务问题，Jeff解释，现时两人的海上生活开支全由过往积蓄支持。他亦指出，在目前的通胀环境下，陆地的生活成本和物业维护开支不断飙升；相反，受惠于他们身为邮轮常客的极高「忠诚度折扣」，长期居住在邮轮上的总开支反而比在陆地生活更便宜。

这对夫妇现时活跃于社交平台TikTok，分享他们的生活日常。面对网友对「长期居住在仅230平方呎的邮轮客舱内，会否容易起争执」的疑问，他们笑言两人立下了铁则：吵架时任何一方均不得离开房间，直至问题解决为止。Jeff直言，「54岁的我正在实现梦想，我们很快就要前往欧洲、墨西哥和百慕大，我等不及了。希望我们在海上的生活能永远持续下去。」

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