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英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先

海外置业
更新时间：06:00 2026-06-07 HKT
发布时间：06:00 2026-06-07 HKT

面对全球暖化，早前热浪席卷英国，伦敦气温飙升至近摄氏35度，创下自1944年以来5月份的最高气温纪录。不过，有统计显示全英国只有不到5%的住宅设有冷气，当地新楼「无冷气」的现象令不少住户饱受炎热气温之苦。值得留意的是，新楼不装冷气，主要是受制于2021年修订的国家建筑法规，要求英国建筑被动式冷却（Passive cooling）即依靠自然通风、隔热来保持室内空间的舒适度，而毋须安装耗电的冷气。 

用混凝土、红砖或石材等吸热

其他降温措施还包括利用夜晚天气凉爽，打开高位窗户，令热空气上升同对流原理（Cross-ventilation），将日头储存的热气通通「吹走」。另外，发展商在兴建物业时会在地板或者墙身运用混凝土、红砖或石材，在日间会吸走室内多余热量，等到夜晚才慢慢释放。

加装百叶窗、遮阳板等阻挡热气

至于热气入屋之前需要挡截，最常见是加装外置百叶窗、遮阳板（Brise-soleil）、深簷篷，或者在窗外面种植绿叶植物。除此之外，建筑物走向（Orientation） 设计时会尽量减少东、西两边的大玻璃窗，因为这两个方向令太阳最容易直射屋内。

称冷气带来额外冷却负荷

发展商不安装冷气，亦有成本、环保与电网负荷的顾虑。英国大型房屋建造商之一的Vistry指出，由于冷气会带来额外的冷却负荷，政府指引并不鼓励，因此他们只将冷气视为「最后手段（last resort）。该公司强调，他们目前优先采用「结构第一」的方法，专注于高效能的建筑结构及正确的通风策略，以符合现行建筑法规。

一间房安装冷气成本2000英镑

同时，冷气属于高耗电且装设成本昂贵的设备。据了解，目前一间房间安装冷气成本约为1,600至2,000英镑不等，而加装冷气导致的建筑成本，最终很可能会直接「转嫁给消费者」。另外，若全国大规模加装冷气，将会对英国整体的能源基础设施带来「额外需求」。

66%租客对冷气需求增加

房地产咨询公司Robert Irving Burns在去年8月访问了61名主要在伦敦市中心营运的住宅业主及发展商。结果显示，高达约66%的受访者表示，过去一年租客对冷气的需求有所增加。然而，仅有28%的业主正考虑为现有物业进行改装（Retrofitting），当中成本昂贵、规划限制及受保护历史建筑（Listed building）的法例束缚，是阻碍业主改装的三大原因。

英国气候变化委员会（Climate Change Committee, CCC）早前一份报告更明确指出，若全球暖化上升2度，英国将有22%的房屋，尤其是英格兰南部的现代公寓及中排屋必须依赖冷气机，才能应付酷热。

 

 

 

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