屋苑推高考生福利 分数达标可获赠1年管理费 考入清华北大终身免交

一年一度的内地高考即将开考，各地纷纷为考生提供各种形式优惠或协助。内媒报道，贵州毕节市一个屋苑推出极具噱头的考生福利，列明屋苑内的应届高考生若考获600分或以上，即可获赠一年管理费；若成功获清华大学或北京大学录取，更可享终身免收管理费待遇。据悉，该屋苑一个面积约130平方米（约1,400方呎）单位每年管理费需逾2,000元（人民币，下同）。

一年一度的内地高考即将开考，各地纷纷为考生提供各种形式优惠或协助。

有住户于周二（4日）在社交平台分享屋苑管理公司发出的讯息截图，内容呼吁家中有应届高考生的住户登记，并列出上述优惠，祝愿考生金榜题名。帖文一出，随即引来热议。不少人留言大赞管理公司做法「够贴地」且非常实际，甚至笑言「现在搬过去还来得及吗？」

据悉，该屋苑为贵州毕节威宁县的「天海壹品」。有业主指出，其单位面积约130平方米（约1,400方呎），每年管理费需逾2,000元，对管理公司的政策大表赞赏。

管理公司：已有3户登记

该屋苑的物业管理公司证实措施属实，并已透过业主群组及私讯全面通知住户。待高考分数公布后，符合资格的家庭即可申领，目前已有3户家庭登记。除减免管理费外，管理公司亦提供专车接送考生、赠送鲜花及派发文具与饮用水等，为考生打气。同时，屋苑内已张贴告示，呼吁住户及访客在高考期间「车辆请勿鸣笛，装修暂停施工」，务求为考生营造宁静的温习与应考环境。

管理公司补充，屋苑于2024年入伙，共有1,488伙住宅单位及122个商舖，每月住宅管理费为每平方米1.6元。

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