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配合赌场机遇 日本各大银行看好楼市｜李丹翔

海外置业
更新时间：08:00 2026-06-07 HKT
发布时间：08:00 2026-06-07 HKT

根据《日本时报》报道，越来越多日本银行放宽对楼市的贷款，2025年日本各大银行投放于楼市贷款的总额为17.8兆日圆（约1126亿美元），比上年上升15.1%。日本银行加大楼市贷款金额反映了两个现象，第一，日本主要城市楼价上升，而且交易持续活跃，日本银行对楼市充满信心；第二，优质房地产可以带来稳定的租金收入，对比当地其他业绩较不稳定的行业，银行更放心向楼市放贷。

料每年吸引2000万旅客

自从日本宣布兴建大阪赌场后，大阪的房地产需求便一直稳步上升，特别是旅游住宿的项目。将于2030年秋季开幕的大阪综合度假村，预计每年将吸引约2000万人次旅客到访。当年从新加坡政府宣布兴建赌场，到赌场正式落成的短短六年间，新加坡楼价升了足足三倍，由此可见赌场效应的威力。距离大阪综合度假村开幕尚有四年多时间，现时投资大阪房地产仍然可以把握黄金时机。

大阪综合度假村将坐落于人工岛「梦洲」，旅客可透过大阪地铁中央线延伸段直达梦洲站。在赌场效应下，中央线沿线的住宅项目和地皮的价钱都开始不断上升。FMI最新推出大阪湾核心项目，距离中央线「朝潮桥站」仅五分钟步行，三站梦洲直达赌场。此外，项目奉送全屋家私和名牌家电，租金回报可达五厘以上，六月将正式开卖，欢迎大家提早向我们查询。

很多客人收楼的时候，都会对于项目奉送的家私、家电质素感到很惊喜。我们的同事近年一直在不同地方搜罗高质合适的的家私和家电，因应单位设计订制实木睡床、桌椅，精心挑选软硬适中的King Koil床褥；家电方面，选用日本制电器，还有Dyson抽气扇、空气清新机、投影机等。未来的日子，大家还会见到我们自家设计的餐具。

李丹翔

FMI至汇投资集团行政总裁及合伙人

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