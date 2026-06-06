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马来西亚新盘 户型涵盖2至3房 入门价341万

海外置业
更新时间：11:00 2026-06-06 HKT
发布时间：11:00 2026-06-06 HKT

马来西亚槟城近年不乏全新住宅项目推售，最新来港推售的Queens Residences Q3，售价约为马币174万起，折合港币约341万。

涉532伙涵盖2至3房

有「东方花园」之称的马来西亚槟城，不仅以世界遗产古城、碧海银滩吸引全球游客，更凭借蓬勃的会展产业、区位与文化优势等。其中由Ideal GIM Venture Sdn Bhd发展的Queens Residences Q3推出第3期项目发售，提供532伙，面积介乎约950至1400方呎，户型涵盖2至3房，售价约由马币174余万起，折合港币约341万，所有单位方正实用，附设阳台提供较佳的采光及通风，并坐拥无敌海景，槟城大桥景观亦尽收眼底。

配备36项五星级度假设施

项目位处社区配备36项五星级度假设施，包括无边际泳池、健身室、住户休息室等，更有24小时安保确保居住安全。周边生活配套成熟，步行即可达超市、餐饮街区及拥超过400间品牌商店的Queensbay Mall。

项目核心拥医疗与设施配套，驾车约10至20分钟内即可抵达槟城顶级私立医院 Pantai Hospital，发展商亦预计于2029至2030年陆续落成医疗中心、国际学校、体育馆及游艇码头等配套。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

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