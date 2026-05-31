日本拟收紧外国人「永住权」 持短期签证不准申请 向餐饮业外劳落闸

随着日本在留外国人数屡创新高，新上任的高市早苗政府正着手研究一系列「加辣」限制措施，以抑制外国人口的快速增长。据最新消息指，日本当局最快将于2026年度内出台新政策，针对「永住权」（永久居留资格）的收入门槛及签证年期进行严格限制。与此同时，因配额即将爆满，日本当局已宣布于4月13日起全面停止餐饮行业的「特定技能」外国人接收，反映日本在面对劳动力短缺与国内政治压力的夹击下，外国人政策正出现重大转向。

拥永住资格外国人高达94万

根据数据显示，截至2025年底，日本在留外国人数达412万人，占总人口3.3%。日本国立社会保障人口问题研究所推算，及至2070年该数字将激增至938万人，占比突破10%。至于目前日本拥有永住资格的外国人高达94万人，占整体在留外国人总数的两成；该身份因无在留期限、且不受就业限制而备受青睐。

按现行规定，取得永住资格原则上需在日本居住满10年以上，并符合「品行端正」、「拥有足以维持独立生活的资产与技能」及「符合日本国家利益」等条件。惟现时日本对「独立生活」并未有明确的硬性收入规定，仅以年收入300万日圆（约14.8万港元）作为参考标准。

然而，日本政府正计划大幅提高取得永住权的门槛，预计最快在2026年度内得出具体结论。更具震撼性的是，日本当局已决定更改申请资格。一直以来，持有3年期工作签证并通过续签在日停留的外国人即可申请永住；但由2027年4月起，申请资格将被收紧，仅限持有「5年期」等长期在留资格的人士申请，短期签证持有者将被完全排除在外。

政党施压设外国人比例上限

此次政策急转弯，很大程度上源于日本朝野各方的强大政治压力。执政自民党与日本维新会的联合政权协议中明确提出，需于2026年度内制定人口战略，明确外国人接纳的数值目标与基本方针。此外，维新会在2025年政策提案中警告，若外国人占比超过10%，地方将涌现各类社会问题；参政党更激进地提出，应以市区町村为单位，将外国人数量限制在日本国民的5%以内。

停收餐饮业「特定技能」外劳

在收紧外国人签证的大环境下，首当其冲的是基层劳动力市场。日本政府宣布，由4月13日起停止餐饮行业接收「特定技能」外国人。这是自2019年该制度出台以来，首次实施「长期停止接收」。

「特定技能」制度涵盖19个劳动力短缺领域。其中餐饮业人数在2月逼近4.6万人，预计5月前后将突破5万人的行业上限。因此，当局依法决定落闸，4月12日前提交的海外申请证明书交付将大幅延迟。

留学生打工或成下一个目标

业界抱怨高市早苗政府对扩大输入外劳极度审慎，加上日本餐饮业面临残酷现实，约6成企业为个人经营，约8成注册资金不足1,000万日圆，根本无力大幅加薪。同时，业内高达78%员工为兼职，全职且能快速上手的特定技能外劳成为了业界救命草，导致该行业特定技能人数从2024年12月起不足一年内暴增53%。

随着签证大门关上，餐饮业只能转向依赖留学生。目前日本餐饮业约20.2万名外籍劳工中，留学生占据逾半，且无接收上限。但恶耗接踵而来，日本政府1月发布的方针表明，将探讨留学生打工问题。业界极度担忧，若留学生打工也被收紧，餐饮业将面临崩溃。

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