伦敦新盘入门价427万 提供开放式至3房间隔

英国近年推出不少全新住宅项目，最新来港推售位于伦敦泰晤士河畔新盘Prime Point，售价约由英镑40.6万起，折合港币约427万。

6分钟车程到伦敦桥

由英国著名发展商L&Q Group发展，位于伦敦Zone 2格林威治半岛的Prime Point，项目分有Woodget Heights及Peakes Heights，提供开放式至3房间隔，面积约由400至逾900方呎，户户设有露台之外，厨房、客饭厅及睡房 均设有地暖装置，设计窝心。伦敦楼价在英国属数一数二的地区，而位于格林威治半岛的Prime Point，售价仅由英镑40.6万起，折合港币约427万。

项目位置集当区文化景点、绿化开扬空间及现代化设施于一身，由于项目邻近泰晤士河畔，不少单位可拥有泰晤士河景致，住户亦可在河边散步，欣赏河岸风景。此外亦邻近格林格林威治公园（Greenwich Park）。

项目邻近铁路站，步行8分钟便可抵达North Greenwich站，往伦敦市中心非常方便。乘搭Jubilee Line（银禧线），1站到达金丝雀码头，亦可连接Elizabeth Line（伊莉莎白线）及DLR等。乘车约6分钟便可到达London Bridge，往Bond Street亦只需约15分钟。发展商委托JLL仲量联行协助销售。