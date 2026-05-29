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大阪新盘攻洋房600万入场 3房及4房间隔 面积1076呎起

海外置业
更新时间：10:59 2026-05-29 HKT
发布时间：10:59 2026-05-29 HKT

日本大阪推出不少细楼价单位，受到不少港人欢迎，当地亦有大型豪宅新盘，其中位于大阪丰中市洋房新盘The Peak Presidence Hills来港推售，售价约港币600万起。

位于大阪豪宅区丰中市的全新独立洋房别墅项目The Peak Presidence Hills，整个项目共提供19座独立洋房，每座占地1435至2184方呎，洋房面积约由1076至1130方呎，提供3房及4房间隔。

每座独立屋均设花园

是次来港限量发售洋房别墅，买家可享有永久业权，每座独立屋均设有花园及连同2个车位，售价约600万，虽然售价较大阪不少仅需数十万的小型单位为高，但亦相等于本港一般新盘2房单位售价，即可拥有全幢式独立洋房别墅，有一定吸引力。每座洋房的设计外貌与香港不尽相同，部分洋房呈尖顶式设计，甚有欧洲独立洋房的风味，亦有现代豪宅风格的设计，适合不同买家。

项目入场价约港币600万起，便可拥有整幢洋房物业。
项目入场价约港币600万起，便可拥有整幢洋房物业。

项目的间隔亦相当具特点，其中以9号屋为例，别墅面积约1136.6方呎，为3房间隔，洋房2层高，1楼面积约617.1方呎，2楼面积约519.5方呎，洋房特点设有2个厨房，并设有步入式衣帽间及香港住宅少有提供，专门放置鞋类的鞋间；另位于14号屋的洋房面积约1078方呎，1楼面积约608方呎；2楼面积约470方呎，为3房间隔，同样设有衣帽间及鞋间，并有2个厨房。

属于豪宅地区

丰中市距离大阪市中心只有15公厘，属于豪宅地区，从项目步行只需约7分钟便可到达单轨列车线的SHOJI STATION，乘搭单轨列车后可转乘前往新大阪站，只需约16分钟，往梅田亦只需约20分钟，大阪国际机场设有丰中市的西北方，在交通上有一定优势。另外，周边生活配套亦充裕，乘车往阪急百货及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分钟内。

项目去年更获得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025奖项，反映项目的独特性，以及在建筑、创意及lifestyle等方面得到认同。项目由FMI至汇投资负责在港销售。

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