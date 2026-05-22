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日本经营管理签证迎寒冬 严打「假创业、真移民」 拆解港人被拒5大伏位 ︳张明珠

海外置业
更新时间：06:00 2026-05-22 HKT
发布时间：06:00 2026-05-22 HKT

近年日圆低迷，大批香港人透过经营管理签证移居日本，但2025年10月日本出入国在留管理厅（入管局）对外国人签证实施了重大省令修订，主要目的是加强对「假创业、真移民」的审查 。随着审查标准全面收紧，不仅首次申请门槛大幅提高，续签难度更是直线上升，连便利店行业外劳工作签证审批也同步加严。

过去「租个办公室、开空壳公司就能拿签证」的模式已彻底失效，审查收紧后签证申请量暴跌九成以上，就连在日本已经营印度咖喱店逾18年的印度人店主亦两度被拒签最终离境。笔者于日本所见，大量港人续签被拒，将拆解续签被拒的5大核心伏位，以及直接可执行的应对建议。

伏位一：空壳经营 无实质业务痕迹

当前入管局严查「业务真实性」，只租办公室、无办公设备、无水电网费单据、无真实交易合约与银行流水账，一律会被认定为空壳公司。2026年审查常要求提供办公室实景照片、突击核实公司联络电话，无实际经营行为，续签直接驳回。

伏位二：连续亏损 营收不达标

创业首年亏损尚可接受，连续两年亏损就会被重点审查，第三年仍亏损、资产小于负债，会直接认定无经营资格。今次规则最大变化，就是取消了以往「低营收、亏损也可续签」的宽松标准，笔者接触的业内人士明确表示，若一家三口申请签证，公司年营收至少需达30万港元，同时新规将公司注册资本金门槛提升至3,000万日圆，经营实力不足者或被直接淘汰。

伏位三：薪酬过低 难证明生活来源

很多港人为节省成本、美化账面，把自身董事月薪设置在10万日圆（约5,000港元）左右，这是续签高危陷阱。入管局会直接质疑收入无法覆盖日本日常开支，怀疑存在非法收入。建议董事月薪不低于25至30万日圆（约1.2万至1.5万港元），既能证明公司经营稳定，也能匹配家庭最低营收要求，形成完整证据链。

伏位四：税务及社保违规零容忍

2026年入管局对税务、社保实行零容忍政策，无论公司规模大小，只要是经营管理签证对应的日本法人，必须强制加入健康保险、厚生年金，按时缴纳法人税与住民税。任何欠缴、迟缴、漏缴记录，续签直接不予许可。

伏位五：长期不在日本 无合格本地雇员

新规明确要求经营公司必须聘请1名以上全职合格员工，只限日本人、永住者等特定身份，外国劳工不计入。同时签证核心要求是「在日实际经营管理」，每年在日停留需满180天以上，长期居港遥控管理、无本地负责人员，直接认定不符合签证资格。

目前日本全线收紧外国人签证审查，便利店行业已因外劳签证加严出现人力危机，有业者向笔者透露已联名向日本政府陈情放宽标准，足见当前审查尺度已无侥幸空间。

最后提醒所有港人，经营管理签证从来不是「买居留」的渠道，日本当局只欢迎真正落地经商、创造价值的申请者。签证到期前半年，务必联合专业税理士、行政书士梳理财务、合规与雇佣情况，合法稳健经营，才能顺利渡过续签寒冬。

张明珠
Sakura Japan & Global行政总裁

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