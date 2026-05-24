日本旅游业畅旺 住宿市场需求递增｜李丹翔

黄金周刚结束，日本一向是外国旅客热门的旅游目的地，而且受日圆贬值影响下，更多日本民众选择国内游，黄金周长假期间日本旅游业录得显著增长。日本铁路营运商资料显示，新干线及其他特快列车的总客运量较去年同期增5%，逾1476万人次。

首个旗舰级地标豪宅项目

最近亚洲投资基金PAG宣布，计划在未来3至4年内，向日本不动产及私募股权市场投入约110亿至120亿美元的资金，涵盖范围包括商厦、酒店、物流设施等各类不动产项目等等。

要在众多的住宿当中突围而出，就必须要有与众不同的卖点。而刚好小弟偏偏就是一个非常怕闷的人，最钟意找新玩意，因此我们FMI Japan最近便在大阪心斋桥兴建首个旗舰级地标豪宅项目「The Peak Shinsaibashi Tsuki」。对我而言是很大的挑战，因为单是买地已花了2年时间了，花了很多时间和口水说服原住客出售持有土地，再把3块土地合并而成。

小弟是一个很怕重复的人，希望每个项目都各具特色，这个民宿楼盘最特别之处是拥有星级酒店配套，包括配备豪华大厅、星级接待服务、商务办公空间及专业级健身房，可媲美日本最贵的豪宅大厦。在配色和用料上，甚至灯饰、花草的形态和颜色都是精心挑选过的。而项目落成后的外形也非常夺目和闪亮，实不相瞒，大厦外形的最终设计是由同事们投票选出的，确保不同品味的人都喜欢，过程中改动过无数次才有今天的面貌。

「Tsuki」在日文指月亮，FMI这个超级「月亮」位于大阪最繁华「心斋桥」核心， 步行距离可到心斋桥筋商店街、大丸百货、PARCO和「长堀桥站」。此项目周六将有展销会在尖沙咀喜来登酒店开售，大家记得提早预约留座。

李丹翔

FMI至汇投资集团

行政总裁及合伙人