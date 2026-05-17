夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值

华人父母为子女升学可以去到几尽？一对居于澳洲昆士兰的专业人士夫妇，为确保两名女儿能顺利入读当地顶尖公立学校，上演了一幕「现代孟母三迁」。他们不惜放弃居住豪华大宅，转而花费逾700万港元，购入一间位处名校网内的残旧三房户。此举背后除了为悭高昂的私校学费，更隐藏著精明的投资算盘。

提早部署入名校网

外媒《The Courier-Mail》报道，David Yang与Debbie Qin原本居住于昆士兰东内城区Camp Hill一间价值约225万澳元（约1267万港元）的豪华大宅。不过，为了让女儿跻身竞争极为激烈的Mansfield State High School校网，他们提早部署，于去年10月斥资132.5万澳元（约746万港元），在校网内的Wishart区购入一伙建于80年代的残旧「上车盘」。

两人计划将原有豪宅留给长辈居住，自己则与两名女儿于明年搬入该旧屋。David 坦言，亚洲家庭一向重视教育，因此早在女儿年幼时已开始规划升学路线。「我们仔细研究过布里斯本的校网地图，不过私立学校学费实在太高昂，所以我们决心寻找最顶尖的公立学校。」

区内盘源竞争激烈 集中寻「残装盘 」

事实上，当地家长为求一个名校学位，不惜以高价入市。据房地产机构Place Advisory数据显示，买家平均需多付高达40万澳元（约225万港元）才能挤进Mansfield High校网。该区楼价按年急升12.1%至145万澳元（约817万港元）；而David夫妇买入的邻区Wishart，楼价更爆升15.6%至128万澳元（约721万港元）。

由于区内盘源竞争激烈，夫妇刻意避开大家争相抢购的优质物业，转而买入一间需要翻新的旧屋，借此低成本取得入读名校的「入场券」。目前该物业正在装修，他们计划提早搬入以融入社区，并确保长女入学前能办妥严格的住址证明文件。

负责促成交易的Place Sunnybank主管Owen Chen分析指，不少富裕家庭宁愿将资金投放于优质地段的物业。

David深信，名校网物业具备极高的抗跌力，认为将来必定有其他家庭因相同需求而来该区置业，届时物业升值潜力优厚。他直言，相比在其他地区置业，在名校网买楼绝对是一项低风险投资。

负责促成交易的Place Sunnybank主管Owen Chen分析指，不少富裕家庭宁愿将资金投放于优质地段的物业。他指，对育有两名子女的家庭而言，若成功进入优质公立校网，随时可节省数十万澳元学费，而这笔钱并非「花掉」，而是转化为实质房地产资产，「他们只是选择将资金投入楼市」。

