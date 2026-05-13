上海惊现租楼要「面试」需查问收入及作息 甚至审查社交媒体 沪漂叹身心俱疲

内地一线城市租务市场竞争激烈，近期上海更出现「租楼面试」现象，引发热议。据内媒报道，现时在当地租楼，单靠预算充足未必能顺利过关，部分业主更会像面试般，要求与租客见面或视像沟通，亲自筛选租客的背景，例如查问对方职业、收入、作息及是否饲养宠物，部分更延伸至个人生活品味及社交圈子。

租楼犹如求职 讲求生活品味

据内媒报道，上海当地租盘质素两极，月租3,000至4,000元的单位实际居住质素未必理想；而许多花费数十万元（人民币，下同）精装修的优质盘多为业主免佣直租，往往会亲自严选高质素租客。

有揾楼人士坦言，现时部分上海招租广告写得犹如企业招聘，除列明面积与租金外，更加入大量对租客的期望，例如需具备国际视野、能融入室友生活圈等。个别合租单位极度重视新租客是否与现有住户「夹得来」，令租楼过程形同求职面试。有租客形容，上海部分租务操作已与海外城市接轨，申请人需提交工作证明、收入状况，甚至社交媒体帐号供业主作初步背景审查。

讲求不只室友 是「圈层文化」

有网民戏言，以为自己只是去租楼，实际上却像在应征「上海新生活主理人」一职。若想在当地租一个企理靓盘，随时要过五关斩六将，「你不但要交出资产及在职证明，保证不带陌生人回家过夜，有需要时甚至要写信解释履历上为何出现『Gap Year』。总言之，就是要证明自己是个有钱、有闲兼有品味的顶级室友。」

有人则指出，这类单位讲求的不是室友，而是「圈层文化」，「你必须愿意参与社交派对，如果你是那种放工只想躺平、周末只想睡觉的人，对不起，你活得『不够上海』。」

租客：反复游说才获准养猫

在上海居住了3年的租客Vegas表示，自己目前租住长宁区一个一房单位，月租8,000元。她忆述与业主视像面试时犹如「查家宅」，不但要汇报工作经历与家庭背景，更要反复游说才获准养猫，「想要租好房子，就必然过房东面试这一关。」业主坦言，之前已淘汰了两名申请者，原因分别是情侣同住嫌麻烦，以及议价过程太拖拉。

当租楼面试比见工更累，不少年轻租客直呼难以忍受。一位在外国企业工作的95后女生分享，曾到静安区睇楼，年过半百的上海阿姨业主劈头第一句不是打招呼，而是用上海话考验她是否了解该弄堂的历史，令她当场错愕。

有沪漂叹在上海寻找租盘令其身心俱疲。

一位在外国企业工作的95后女生分享，曾到静安区睇楼，年过半百的上海阿姨业主劈头第一句不是打招呼，而是用上海话考验她是否了解该弄堂的历史，令她当场错愕。

业主：想找个「配得上」的租客

有持有3个放租单位的上海业主表示，单位全属自住级别装修，家具均为进口货，自然想找个「配得上这间屋」的租客。她认为，面试属正常做法，希望了解对方是否整洁及有长住打算，强调单位配置高，租客不仅要交得起租，更需进一步考虑对方是否懂得爱惜单位。

不过，上海租务市场并非所有放盘均采取同一套标准。除部分核心区优质盘及特色合租单位外，市场上仍有不少传统屋苑或楼龄较高单位，以租金预算及基本租务条件为主要考虑，程序相对直接。对只求交通方便、租金合理及居住自由度较高的租客而言，这类单位仍具一定吸引力。

相关文章：高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」

相关文章：40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」

相关文章：业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决

相关文章：40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开

相关文章：内地男逾200万购蒋介石故居对面物业 「收楼」惊觉是公厕 手执楼契却遭保安阻挠

相关文章：错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错

相关文章：发展商擅改规划「公厕变㓥房」 业主断言拒绝580元分红方案 负责人死撑是活化

相关文章：买家200万错买北京中伏楼花 苦等三年惊揭一楼两卖「新业主竟派师傅去装修」