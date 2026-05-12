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「百年监狱」变超级豪宅放售 刻意保留囚室铁门 全屋铺智能地暖不再冷冰冰

海外置业
更新时间：06:00 2026-05-12 HKT
发布时间：06:00 2026-05-12 HKT

在香港，700多万港元或许仅能购入市区一个约500呎两房单位，但在英国，这笔预算却能坐拥一座实用面积超过3,000呎兼拥逾百年历史的超级豪宅。虽然这座曾经关押过重犯的「监狱」已经过翻新，但仍完美保留了维多利亚时代的原装囚室铁门，目前叫价76.5万英镑（约765万港元）。

从判决之地到温馨大宅

这座极具话题性的物业位于英格兰北部诺森伯兰郡（Northumberland）的沿海边境市镇特威德河畔伯立克（Berwick-upon-Tweed）。大宅前身是建于1846年的「地方法院与监狱」，属于受法律保护的二级历史建筑（Grade II listed building）。

回溯19世纪，这里曾是法治的象征，无数惊动一时的重犯曾在此听取判决，随后被押解至厚重的铁窗后服刑。随着司法制度变迁，法院于1890年审结最后一宗案件后，正式光荣退役，其后曾短暂作办公用途。直至2023年，这座充满历史的建筑经历了一场脱胎换骨的活化工程，成功转型为现代家庭大宅。

昔日牢房打造工业风房间

整座大宅楼高3层，实用面积达3,258平方呎。设计师在翻新时采取了极具大胆的视觉策略「保留历史灵魂，注入现代骨干」。最令人印象深刻的，莫过于当年的囚室区（Cell block）。

如今，这些曾经关押犯人的空间已不再压抑。昔日的牢房被重新打造成极具工业风的开放式厨房、书房、私人健身室及储物房。业主巧妙地保留了那一道道沉甸甸、漆黑的原装「监狱铁门」，让住客每次进出房间时，都能触摸到历史的质感。

更具反差感的是，过往囚犯必须忍受的刺骨寒冷与潮湿早已消失不见，取而代之的是全屋铺设的智能地暖系统（Underfloor heating），确保屋主在英北严冬中依然能享受「囚室」的温暖。

马厩变车位 操场变秘密花园

除了话题性十足的监狱元素，屋内共设有4间宽敞的双人睡房及3间浴室。二楼以上的空间采光极佳，设有大型厨房连用餐区、正式饭厅及一个充满英式书香气息的图书馆。住客更可从高处俯瞰整个沿海市镇的迷人景色。

建筑的外围空间同样充满惊喜，19世纪用作停泊囚车及警用马匹的马厩（Former stables），现在已活化成有盖停车场。而昔日犯人每日仅能「放风」片刻的操场（Exercise yard），则变身为一个私隐度极高的庭院花园。

 

 

 

 

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