广州新盘2分半钟沽清吸18亿 准买家清晨已排队 分析料「穗八条」新政见效

继五一黄金周深圳楼市出现「日光盘」（即日沽清）后，广州楼市亦迎来今年首个开售即售罄的新盘。内媒报道，广州海珠区周日（10日）一个新盘项目首度推售逾300伙单位，仅两分半钟即全数获买家认购，套现近18亿元（人民币，下同）。该项目亦成为广州落实「穗八条」楼市新政后，首个「即日沽清」的住宅项目。

准买家：怕心水楼层被抢走

综合内媒报道，位于海珠区南泰路的新盘保利海韵，首批推出第6、9及10座共390多伙，面积介乎90至170平方米，均价约每平方米5万至6.4万元。当中129平方米的中型单位最受欢迎，入场费约760万至800万元不等。

开售当日气氛热烈，早上9时拣楼现场已大排长龙。有专程由越秀区赶来的准买家透露，清晨7点半已抵达现场排队，直言「怕心水楼层被抢走」。买家李先生表示，上午11时半正式开始网上拣楼，短短两分半钟内所有房源已被抢购一空。他笑言，虽然未能买到心仪楼层，但能成功购入单位已觉得非常幸运。

广州上月底推多项楼市政策

资料显示，保利海韵位于广州海珠西区，区内发展成熟，交通配套完善。项目总楼面面积约40万平方米，主打集学校、地铁商业、医疗及公园设施于一体的大型综合社区。屋苑不但设有行人天桥，直达占地约20万平方米的大型商场，更邻近三甲医院珠江医院。

值得留意的是，广州市政府于4月30日发布及实施楼市「穗八条」，推出换房补贴及公积金提额等多项利好政策。新政涵盖支持居民「卖旧买新」补贴、公积金贷款额度提高至360万元，以及拓宽房票适用范围等八大措施。

「五一」假期楼市开局走高

政策出台后，今年「五一」假期广州楼市开局走高。《澎湃新闻》报道引述广州中原地产数据指出，5月1日至2日，广州一手楼累计平均参观人次按年增长12%，认购量按年大增37%。二手市场亦延续活跃走势，同期累计睇楼量超过7,000人次，成交量逾280宗，较假期前两天分别增加37%及11%。

市场分析认为，项目热销主要受两方面带动。其一是政策效应逐步浮现。「穗八条」从按揭、税款及入市门槛等方面作出调整，成功释放积压已久的换楼需求。

其次是买家对优质居住价值的追求。在楼市两极化的当下，买家入市比以往任何时候都更趋审慎。是次保利海韵创下年内单日参观人次破千，以及收票逾700张的纪录，反映不少买家在衡量地段、户型设计及周边配套后，仍愿意加快入市步伐。

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