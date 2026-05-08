高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」

在家中露台晾晒衣物及棉被本属平常不过的生活习惯，不过，内地杭州申花一个高端住宅屋苑，近日却因物业管理公司禁止业主在露台晾晒被铺而引发争议。 管理公司表示，住户在阳台晒被会影响屋苑外立面观感，继而拉低整体档次及社区形象，因此作出有关限制。

管理公司：拉低外立面颜值

综合内媒报道，涉事屋苑一向以管理严格见称，管理公司过往曾在业主群组公开违规遛狗及乱停电单车的情况，亦曾劝阻住户在单位内进行艾灸等行为。 事件曝光后随即引起关注，不少业主质疑物业「管得太宽」，认为连在自家露台晒被这类日常生活习惯也要干预，令居住环境失去应有的生活气息。

不过，亦有部分业主支持物业做法，认为花花绿绿的床单和被铺挂在阳台，的确会影响大厦外观；若能维持整齐统一的外立面，对屋苑形象以至二手楼价都有帮助。

有网民则表示，物业对于不牵狗绳、电单车车乱停放等问题加强管理，原本属合理范围，但连阳台晒被也一并禁止，做法明显过于严苛。

法律层面方面，争议焦点在于物业管理权限是否可延伸至业主阳台的私人使用方式。 根据内地《民法典》，业主对住宅等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有及共同管理权利；换言之，如晾晒行为属于阳台内侧、即业主专有范围，只要未有损害其他业主合法权益，例如影响楼下住户采光，或在外墙加装晾衣架等，物业及业委会原则上无权强制干涉。

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