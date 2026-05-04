英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导

英国《租客权益法》（Renters' Rights Act）于本月分阶段生效，触发小业主「抛售潮」。据英国《金融时报》引述第一太平戴维斯（Savills）数据显示，今年头3个月，英国全国放盘出售的租赁住宅物业单位达25.4万个，平均每天近700个，按年增加9%，更比2024年增28%，反映不少个人投资者正加速离场。不过，第一太平戴维斯研究分析师Nicholas Gibson明言，这不仅意味著租盘供应正在萎缩，更反映市场正进行结构性重整，逐渐由专业的机构投资者主导。

新例令业主重新评估回报

报道指，这波抛售潮的导火线正是《租客权益法》，新例除了降低租屋初期门槛，更全面废除了被视为业主「尚方宝剑」的「无过错收楼」（No-fault evictions）权利。新法例规定，业主若要在租约首年内收楼，必须提前4个月发出通知；而在租约满一年后，收楼通知期则为两个月。

英国《租客权益法》（Renters' Rights Act）于本月分阶段生效，触发小业主「抛售潮」。

此外，新例亦终止了定期租约制度，改为每月自动续租，令业主失去重新定价及调配物业的灵活性，以致不少业主在新法律生效前纷纷售卖出租物业。

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第一太平戴维斯住宅研究部主管Lucian Cook指出，新法例成为了许多业主重新评估投资回报的转捩点。他分析，大批业主正面对定息按揭到期的「转按」难关，在目前高息环境下供楼负担势必急增。同时，政府拟提高出租物业的最低能源效益标准，业主须自掏腰包进行翻新，种种成本令不少依赖按揭的小业主大感吃不消，索性沽货离场。

正重塑英国租务市场生态

这波洗牌效应正重塑英国租务市场的生态。报告指出，在成功售出的物业中，仅14%是由其他投资者接手并重新放租，且买家多为持有大型物业组合的「大户」。去年12月的官方数据亦印证了这趋势。根据《英格兰私人业主调查》（English Private Landlord Survey），透过有限公司持货的企业业主最具扩充野心，超过四分之一计划增购收租物业，比例远高于其他类型个人业主的2%至10%。

地区分布方面，租务需求最庞大的伦敦成为重灾区。在过去一年的新增放盘中（包括自住楼），伦敦有高达30%为出租物业，比例远超英国其他地区的13%。

租务需求最庞大的伦敦成为重灾区，在过去一年的新增放盘中（包括自住楼），伦敦有高达30%为出租物业，比例远超英国其他地区的13%。

按揭业界忧最终苦了租客

对于新例落实，代表租客的倡议组织「Generation Rent」行政总裁Ben Twomey大表欢迎，认为废除无条件驱逐条款能让租客免于流离失所的恐惧，是平衡租管权力关系的重要一步。不过，地产网Rightmove公布的调查显示，仍有高达35%的18至35岁年轻租客表示，不清楚自身在新法例下的权益。

另一边厢，按揭业界对新例可能引发的骨牌效应感到忧虑。考文垂建房互助协会（Coventry Building Society）按揭关系部主管Jonathan Stinton警告，无固定期限租约增加了业主的法规负担。他直言，若新例逼使奉公守法的好业主心灰意冷退出市场，最终只会令租盘供应大减，反过来推高租客的租金。「租务市场必须有足够业主愿意留守，才能健康运作。」

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