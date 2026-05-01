Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国新盘间隔多元 售价911万起

海外置业
更新时间：06:00 2026-05-01 HKT
发布时间：06:00 2026-05-01 HKT

英国为港人升学、旅游及移民热门地，当地推出不少住宅项目，最新推出位于伦敦的Opus，售价约由英镑86万起，折合港币约911万。

由英国发展商Native Land打造的旗舰开发项目Bankside Yards的首个住宅项目Opus即将落成，项目矗立于泰晤士河南岸，楼高50层，高达170米，将成为伦敦黄金地段最高的住宅大楼。

伦敦的Opus来港推售，售价由港币911万起。
伦敦的Opus来港推售，售价由港币911万起。

面积452至3318呎

项目特点为锥形交错的三塔式外观，创造了比普通建筑多75%的转角公寓，独特设计确保大多数公寓都能享有从圣保罗大教堂、伦敦金融城到西区及更远处的双面玻璃全景。提供249个住宅，涵盖开放式、1房至4房户型，面积由452至3318方呎，项目来港推售，售价约为英镑86万起，折合港币约911万。

Opus引人注目的是位于23楼的顶峰会所及露台，是一个豪华的私人会员俱乐部式设施，拥有无阻挡的城市全景，设有休息室、酒吧、餐厅和私人用餐室，供住户全天候享用。亮点将是由皇家园艺学会切尔西花展获奖工作室Enea设计的私人露台，他们打造了一个令人惊叹又私密的高空城市绿洲。

为住户提供到家体验，设有宏伟的大堂，地面接待区设有酒店式礼宾服务、24小时保安和港式车道，配备全自动停车系统「The Car Vault」、电动车充电站和自行车存放处。发展商委托JLL仲量联行协助销售。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
10小时前
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
10小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
19小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
21小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当
姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当
影视圈
14小时前
内地博主首次游港忧衣着老土/低消费感自卑 1原因被港铁收附加费 获港人暖心鼓励：谢谢你们对我友善
内地博主首次游港忧衣着老土/低消费感自卑 1原因被港铁收附加费 获港人暖心鼓励：谢谢你们对我友善
生活百科
12小时前
滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工
滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工
影视圈
20小时前
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
20小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
2026-04-29 14:30 HKT