日本新盘「一户建」600万入场 主打3及4房 面积1076呎起

日本为港人旅游的重点国家，近年亦有不少港人移民日本，对住屋有一定需求，其中位于大阪，吸引不少港人于当地投资住宅物业，当地除小型单位受欢迎，亦不乏豪宅项目，其中位于大阪丰中市的「一户建」，即独立洋房，售价亦只须约600万起。

共提供19座独立洋房

位于大阪豪宅区丰中市的全新独立洋房别墅项目The Peak Presidence Hills，于日本属「一户建」物业，整个项目共提供19座独立洋房，每座占地1435至2184方呎，洋房面积约由1076至1130方呎，提供3房及4房间隔。

The Peak Presidence Hills提供19伙独立洋房别墅。

是次来港限量发售洋房别墅，买家可享有永久业权，每座独立屋均设有花园及连同2个车位，售价约600万，虽然售价较大阪不少仅需数十万的小型单位为高，但亦相等于本港一般新盘2房单位售价，即可拥有全幢式独立洋房别墅，有一定吸引力。

欧洲尖顶式设计

每座洋房的设计外貌与香港不尽相同，部分洋房呈尖顶式设计，甚有欧洲独立洋房的风味，亦有现代豪宅风格的设计，适合不同买家。

项目去年更获得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025奖项，反映项目的独特性，以及在建筑、创意及lifestyle等方面得到认同。

是次来港推售，入场价约港币600万起。

项目的间隔亦相当具特点，其中以9号屋为例，别墅面积约1136.6方呎，为3房间隔，洋房2层高，1楼面积约617.1方呎，2楼面积约519.5方呎，洋房特点设有2个厨房，并设有步入式衣帽间及香港住宅少有提供，专门放置鞋类的鞋间。

丰中市距离大阪市中心只有15公里，属于豪宅地区，从项目步行只需约7分钟便可到达单轨列车线的SHOJI STATION，单轨列车并可转乘前往新大阪站，只需约16分钟，往梅田亦只需约20分钟，大阪国际机场设有丰中市的西北方，在交通上有一定优势。项目由FMI至汇投资负责销售。

另外，周边生活配套亦充裕，乘车往阪急百货及SENRITO YOMIURI PLAZA只需20分钟内。项目由FMI至汇投资负责销售。

丰中市属于豪宅地区，从项目步行只需约7分钟便可到达单轨列车线的SHOJI STATION。

