澳洲「熟龄豪宅」颠覆安老概念 看重配套及享受 拒流放市郊 摆脱大屋烦恼

澳洲传统的「退休村」（Retirement Village）多位于郊区，但当地近期正掀起一场颠覆传统安老概念的新革命，当地发展商纷纷变阵，推出专为55岁以上人士度身订造的「熟龄豪宅」。据外媒报道，这类新式住宅主攻一班手头资金充裕、追求高质素退休生活，却又坚拒脱离原有社交圈的富裕换楼客，同时反映了现代人寿命更长、且越活越年轻，对晚年生活质素要求亦迎来全面大升级。

不再「流放」市郊 落户繁华闹市

REA集团高级经济师Eleanor Creagh指出，在人口老化及家庭规模缩小的大趋势下，这场市场变革是理所当然。她分析指，手头上资金充裕的换楼客，现时最看重生活享受，对交通、医疗及大型商场的配套要求，已远远超越对居住空间的执著。因此，新一代银发公寓不再被流放到市郊边缘，而是落户繁华闹市。

以墨尔本传统富人区Kew的「St Clare」为例，这个占地1.4公顷的豪宅项目刚刚全数入伙，由著名建筑事务所Woods Bagot操刀，主打洋房级数的平层公寓，设有对流窗及极佳采光。设计理念旨在让长者「优雅地居家安老」，在超过一半面积为绿化空间的环境下，享受独立自主的活跃生活。

眼光高有学识 不会接受次等

这股「熟龄物业」热潮的发展势头正不断加剧。位于纽卡素（Newcastle）的楼花项目「The Merewether Residences」预计于2028年落成，提供178伙并坐落于18洞高尔夫球场旁，更附设戏院、品酒酒馆、水疗中心等奢华设施。项目营销公司Third.i创办人Luke Berry直言，现今的这群换楼客眼光极高且有学识，绝对不会接受次等质素的居所。

Berry指出，不少买家在50多岁时已急不及待换楼，部分人甚至仍然在职，纯粹想尽早摆脱打理大屋的烦恼，提早享受退休级数的悠闲生活。他强调，他们完全不认同传统的养老标签，依然热爱品尝美酒、四处旅游，并活跃于高尔夫球场及海滩。

盼望原区换楼 留在孙仔身边

除了追求奢华，这批富裕买家亦希望原区换楼。以位于悉尼北岸传统豪宅区St Ives的新盘「Hermitage」为例，项目主打26伙单层特色户，距离大型购物中心仅约450米。资深地产代理Steve Sales坦言，买家斥资购入这类物业，往往是为了避免被逼搬入传统退休村，他们渴望留在自己熟悉的医生、商舖及孙儿的居所附近，享受无缝连接的便利生活。

面对新式豪宅的发展，传统退休村亦不得不变阵迎战。位于墨尔本Brighton East的「Oak Grange」正进行大规模重建，将拥有40年历史的旧式平房，重建成提供201伙的中密度高级公寓，并增设现代化会所。项目发展商Levande通讯总监Dean Felton表示，业界现时更倾向将这股热潮称为「完美换楼」（Right-sizing），让长者在不失享受的前提下，开启人生新篇章。

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