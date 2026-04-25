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全球投资公司注视 日本房地产市场｜李丹翔

海外置业
更新时间：11:00 2026-04-25 HKT
发布时间：11:00 2026-04-25 HKT

日本金融巨擘野村旗下2间不动产投资公司近日宣布，将共同投资位于大阪的Centara Grand Hotel Osaka，此举标志着野村的资产管理业务正式扩展至酒店领域。日本国家旅游局早前公布2月日本入境旅客总数约346万人次，按年增6.4%。有调查指，到2030年，大阪房间仍有2万间以上的短缺。

兴建日本dream hotel

实不相瞒，我都正在日本兴建一间dream hotel，要达成目标有几个条件。第一，必须有健身室。每次到日本公干，我都发现健身很困难。首先，很多酒店不设健身室，或者健身室很细。到酒店以外的健身室做Gym更难，除单次收费高，外国人须填大量表格，影印一堆文件，听到已头痛。

第二，出国公干需要工作空间，大部分商务酒店面积只比床大一点，所以我的dream hotel将设商务贵宾室，配备完善Wifi网络，项目本月率先在新加坡和台湾登场，请大家密切期待！

亚洲客扫货

大阪房地产热度持续升温，根据去年10月数据，在全球16个主要都市中，大阪楼价升幅排名第一，主因是现时大阪楼价在全球中仍相对亲民。

现时中东局势仍未明朗，投资者寻找可靠市场避险，日本房地产市场正是一个司法清晰、价钱平、汇率低、回报高的市场。我们公司项目除在港销售，新加坡和台湾都卖得非常好，台湾更是去年第二大买家。最近更是多了一批马来西亚大手客，新项目至少一半经常被他们预留。

全新项目The Peak Namba Minami Reserve位于浪速区，附近有过百间商舖；步行6分钟达大国町地铁站，4分钟车程达难波，6分钟达心斋桥，租金回报最高达11厘。早前已在新加坡率先开卖，剩余数量有限，手快有，手慢冇。

李丹翔

FMI至汇投资集团

行政总裁及合伙人

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