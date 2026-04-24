30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼

现今高息环境及楼价高企下，不少人慨叹上车难。然而，澳洲一对30出头的年轻夫妇，却凭借一套进取的投资策略，在短短三年半内疯狂扫入24项物业。目前两人名下共持有26个房地产项目，每年稳袋约46万澳元（约257万港元）租金收入。不过，这对堪称「楼王」的夫妇原来仍是「无壳蜗牛」，目前一家五口仍租住外母名下的附属独立单位（Granny flat），借此省下更多日常开支作投资之用。

每年租金收益约257万

35岁的Michael Pritchatt与32岁妻子Elisha育有三名子女，Michael经营一间健身房及网上教练业务，两人现时年收入合共约40万澳元（约200万港元）。他们的物业版图遍布全澳洲，包括北领地、墨尔本、昆士兰、塔斯曼尼亚、新南威尔斯及珀斯等地。这26个物业每年能带来46万澳元（约257万港元）、即每周约1.1万澳元（约6.1万港元）的租金回报。扣除按揭后，手持物业净值高达300万澳元（约1,500万港元）。

三年半内买入24个物业

Michael坦言，他们的房地产「帝国」并非一朝一夕建成。早在收入微薄的创业初期，两人已开始涉足楼市。他18岁时从事蓝领工作，利用祖父留下的4万澳元（约22万港元）遗产买入人生第一层楼，其后数年亦有添置物业，但最终因触及借贷上限而停滞不前。他回想当年，直指早期投资的一大败笔，是物业处于严重的「负扣税」（Negative gearing）状态（即租金收入不足以覆盖供款利息），令夫妇俩资金「干塘」，缺乏现金流去偿还贷款。

直至新冠疫情过后，两人痛定思痛改变策略，随即展开了疯狂的入市行动，在过去三年半内一口气买入24个物业。Michael表示，能够达成这项惊人创举，全凭极致的节俭生活，以及精准的资本操作——他们将早前沽出4个物业所赚取的利润无缝滚存，连同透过转按从现有物业套现的资金，直接全数用作购买新物业的首期。

专吼低水盘 转按套现滚雪球

有别于传统投资者偏好优质地段或豪宅，这对夫妇专门在具升值潜力的地区，物色低于市价的廉价房屋，当中不少更是业主急于套现的平价盘，目标是找到租金能够覆盖大部分甚至全部贷款的房屋，意味物业能迅速累积资产净值（Equity）。他们随后便透过转按套现，将资金化作下一次入市的弹药，犹如滚雪球般不断重复这个「钱揾钱」的循环。

Michael举例指，部分人对一房单位嗤之以鼻，但他们曾以15万澳元（约84万港元）低价买入这类单位，如今价值已翻倍至30万澳元（约168万港元）。他认为，「如果你能放下成见，就会发现当中的价值，别人看不上的物业一样会升值。」

极致悭家 不旅行、揸1.6万旧车

要维持庞大的投资组合，背后需要极大纪律。Michael强调一家人的生活极度节俭，「我们不去旅行，开的是价值仅3,000澳元（约1.68万港元）的旧款现代（Hyundai）汽车。我们不会把钱花在物质享受上，只会用来投资。」

在高息环境下，虽然他们背负高达850万澳元（约4,300万港元）的庞大贷款，但Michael坚称财务状况稳健。他们每周会将约1,000澳元存入专用户口以缴交市政杂费，并预留充足备用资金。「最坏情况下，大不了卖掉物业套现。我们从来不会『先洗未来钱』。」

面对澳洲房屋危机下不少人难以上车，他寄语，「其实大家都做得到，买楼不需要极庞大的首期，只要你肯付出努力，结果一定会有回报。」

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