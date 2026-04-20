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王思聪突上载奢华天台夜景照 被揭放售豪宅1年冇人吼 打开自动落地窗可通往泳池

海外置业
更新时间：12:01 2026-04-20 HKT
发布时间：12:01 2026-04-20 HKT

万达集团董事长王健林独子王思聪，现年38岁，近年已鲜少回国，多于日本及韩国等地旅居。据内媒报道，王思聪继本月上旬在韩国被网民偶遇与3名女伴光顾烤肉店后，上周五（17日）亦在Instagram久违地更新动态，上载了一张奢华天台夜景照。该照片地点定位显示为美国洛杉矶富人区比华利山（Beverly Hills），再有其名下超级豪宅曝光。

放盘叫价两亿多元

据内媒引述消息指出，该豪宅位于The Bird Streets区的Thrasher Ave，为王思聪早年以约3,250万美元（约2.5亿港元）购入。随着家族企业面临经济压力陡增，王思聪早于去年初已决定将该幢比华利山豪宅变现，于二手市场放盘叫价两亿多人民币。然而，该物业挂牌至今，仍迟迟未成功脱手。有网民直言，此类天价豪宅市场客源有限，难以寻找买家高价接盘。

室内面积逾1万呎

报道指，该物业占地面积约1,659至1,660平方米，单是室内面积已达1,000多平方米（约1万多平方呎）。豪宅由知名建筑师Paul McClean操刀设计，全屋走简约大气路线，内设5间睡房及9个浴室，各类娱乐及生活设施一应俱全。

即睇豪宅内部相片：

大宅在设计细节上极具气派，大门入口与车道采用下沉式设计，配以浅色地砖及修剪整齐的高耸绿植，增添豪宅的神秘感。大宅内部设有室内秋千及一排篝火装饰，并配备自动落地玻璃窗，打开后直通无边际泳池。由于地理位置优越，住户可于泳池无死角饱览整个洛杉矶美景。

室内布局方面同样考究，楼梯间以玻璃挡板配搭白色阶梯，并悬挂长型艺术吊灯，兼顾照明与空间艺术感；主卧室天花板配有星点灯光装饰及暖黄色灯光，并设有大面积落地玻璃窗，外连摆放了两张小沙发的专属观景露台。客房设计则相对较小巧简约，铺设暖黄色木地板。

此外，豪宅更配备可让人躺在大理石台上享受水流清洗的淋浴间，以及设备齐全、设有一整面镜面墙身以延伸视觉空间的大型私人健身室。

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