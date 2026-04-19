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全英「最贵富豪街」均价逾1.25亿 一幢10房豪宅逾1.3万呎 厨房也有4个

海外置业
更新时间：06:00 2026-04-19 HKT
发布时间：06:00 2026-04-19 HKT

对于不少香港投资者而言，英国楼是海外物业收租的热门选择，其处于金字塔顶端的「超级豪宅」市场更不容忽视。英国最大型房地产平台Rightmove公布「全英最昂贵街道」（Britain’s Most Expensive Streets）年度报告，揭示英国超级富豪的聚居地。当中位处北伦敦的一条低调街道，更以超过1,250万英镑（约1.25亿港元）的平均物业叫价，成全英最贵「富豪街」之首！

温宁顿路绿树成荫 多巨型独立屋

在全英最贵街道排行榜中，伦敦几乎垄断整个排行榜，但是最贵并非在伦敦市中心，而是位于北伦敦巴尼特区（Barnet）的温宁顿路（Winnington Road, N2），平均叫价为1,253.81万英镑（约1.25亿港元）。这条绿树成荫的宽阔街道，向来是国际富豪与政商名流聚居地，物业多为占地极广的巨型独立屋。

据Rightmove放盘资料，该街道一幢叫价达1,795万英镑（约1.79亿港元）的10房超级豪宅，全屋以凡尔赛宫巴洛克设计，实用面积高达13,673方呎，楼高4层。全屋设有10间睡房、10个浴室，甚至连客用洗手间也有5个，而且大宅内竟然设有多达4个独立厨房。地库设有豪华的室内恒温泳池综合区，配备桑拿室、蒸气室及按摩浴缸（Jacuzzi），其奢华程度绝对会「颠覆想像」。

西敏市第二 贵族及老牌富豪至爱

排行第二位则是位于传统核心豪宅区西敏市（Westminster）的切斯特广场（Chester Square），平均叫价1,154.64万英镑（约1.15亿港元），位处贝尔格莱维亚（Belgravia）黄金地段，以优雅白色外墙联排别墅（Stucco-fronted townhouses）闻名，整个区域充满浓厚英国历史文化气息，为皇室贵族及老牌富豪的至爱。

主教大道与温宁顿路仅一街之隔

排行第三同是北伦敦Barnet的主教大道（The Bishops Avenue）平均叫价为893.07万英镑（约8,900万港元），而且主教大道素有「亿万富翁大道」（Billionaires’Row）之称，与榜首的温宁顿路仅一街之隔。

萨里郡东路获称「英国比华利山」

至于伦敦以外的顶级豪宅区，就不得不提有「英国比华利山」之称的萨里郡（Surrey）。报告显示，位于萨里郡埃尔姆布里奇（Elmbridge）的东路（East Road, KT13），以平均叫价879.57万英镑（约8,800万港元）成全英大伦敦地区以外最昂贵的街道。值得注意是，East Road更是全英首20条最贵街道中，唯一一条位于伦敦以外的街道，其身价足以与伦敦市中心的传统豪宅区匹敌。

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