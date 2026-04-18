大阪新盘来港推240万入场 主打1房户型 面积354呎起

大阪属港人旅游度假胜地，由于当地住宅物业入场门槛低，吸引港人于当地投资，位于大阪新盘The Peak Osaka Bay Elite JY最新近来港销售，入场价约为港币240万。

仅提供18伙

大阪新盘The Peak Osaka Bay位于市港区三先2丁目12至18，提供18伙，「清一色」为1房户型，单位室内面积354方呎，附连面积55方呎露台，合计面积约409方呎。项目入场单位售价约港币230万。

料今年10底月完工

项目由FM Investment Japan株式会社发展，预计于今年10月底完工，属极短期楼花项目，买家更可享有永久业权。

楼盘周边配套多样，就近八幡屋公园，提供住户休憩场所，旁边分别设大阪市中央体育馆及Asue大阪游泳池，提供空间及设施供住户进行不同种类的运动。项目交通配套亦见便利，步行3分钟到朝潮桥地铁站，属于中央线，站旁另有巴士站。从项目出发，约10分钟车程可到达环球影城、未来世博会及赌场，15分钟车程就可到心斋桥。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投资潜力，首先大阪西属于当地旅游度假胜地，环境优美，配套齐全，日本于2030年落成第一个赌场便位于大阪，有望带动大阪西物业升值。

离项目不远的大阪环球影城是世界5个环球影城主题公园之一，其设计与美国奥兰多环球影城相近，提供多个以经典电影及游戏为蓝本作设计概念的园区。

而且现时日圆仍属低水，买入单位长远可考虑为自己及家人铺路，申请日本居留权，享受免费教育及医疗福利。管理公司提供一站式民宿出租管理，透过全球不同旅游平台放租，净租金回报高达6%。此外，买家可承做高达60%按揭，每月租金多过供楼，自制被动收入。项目由FMI至汇投资在港销售。