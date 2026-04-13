Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七旬退休汉不想交租买「超笋盘」 隐藏成本却超预期 太冲动叹卖不出也走不掉

海外置业
更新时间：14:03 2026-04-13 HKT
发布时间：14:03 2026-04-13 HKT

为减轻退休后的住屋开支，不少人将目光转向「平价盘」。日本一名71岁退休老翁仅以50万日圆（约2.5万港元）购入一个度假村单位，本以为成功上车圆了业主梦，却在入住后发现隐藏成本远超预期，最终陷入卖不掉又回不去的困境，只能硬住头皮继续住下去。

不想一直交租 忧长远坐食山崩

日媒《THE GOLD ONLINE》报道，化名松原隆一的71岁老翁大半生在制造业打滚，65岁退休后独居安享晚年。他每月领取约11万日圆（约5,600港元）的年金，连同退休金在内，手头流动资产约有900万日圆（约45万港元）。他一直缴交每月7万日圆（约3,500港元）的租金，虽然生活未至于捉襟见肘，但担忧长远会坐食山崩。

偶然机会下，松原在网上发现新潟县滑雪胜地「苗场」一个二手度假单位，价格仅50万日圆（约2.5万港元），每年管理费与修缮费则约20多万日圆（约1万港元），表面上远低于租屋成本，加上年轻时热爱滑雪，觉得环境清幽，于是扑锤买入并搬至该单位。

雪国严冬现形 杂费暴增兼冻病

搬入初期，松原确曾度过一段写意日子，更在附近找到兼职帮补家计，一度让他以为这是一次完美的退休理财部署。

然而一踏入12月，恶梦随即降临。大雪封山下，他每天出门上班前都要花逾1小时铲雪；加上当地交通极度不便，出入必须靠私家车代步，频密更换雪軚及激增的油费令生活成本百上加斤。此外，严寒天气令暖气费大增，但他为了悭钱不敢长开，结果频频冻病，连兼职也无法稳定返工，变相进一步榨干收入来源。

「大维修」炸弹随时爆 沦负资产进退两难

挨不住的松原，一度萌生搬回大城市生活的念头，但现实却给了他沉重一击。经调查后发现，这类高龄度假村物业在二手市场根本无人问津，想放租亦缺乏需求，资金彻底被绑死。更得人惊的是，随着楼龄老化，业主未来随时要孭起额外的「大维修」甚至天价的清拆费用，犹如抱着一个计时炸弹。

随着春天再次到来，积雪融化，但松原心中的重担却挥之不去。他无奈大叹：「这已经不是蚀50万日圆那么简单。当初太冲动了，现在既卖不出也走不掉，只能继续住下去。」

报道指，想降低居住成本，是许多人的共同心声。然而，若只因价格便宜便作出决定，可能会面临预料之外的风险。比起「先买再说」，更重要的是先理解低价背后的原因，才能避免让原本的理想生活，变成难以承受的负担。

相关文章：贪平买1900呎日本乡下大屋 业主吓见白蚁肆虐等结构问题 修葺成本暴增 「恐变无底财务黑洞」

相关文章：日本双薪家庭挨贵租「不敢生仔」 租金占近五成收入 年轻人被迫忍受花3小时通勤

相关文章：日本楼市炽热 外国人越来越多 新楼短炒激增 「10间有1间一年内易手」

相关文章：日本买寺庙广告涌现诱中产 专家提醒不少已荒废 「免税收入难获经营签证」

相关文章：北海道4房独立屋仅售3.5万港元 中国买家执平货 「业主年事已高 不想铲雪低价卖楼」

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
8小时前
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」 网民惊呼「似冇着」 21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
20小时前
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
05:40
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
提防骗子
7小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」 突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
5小时前
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
23小时前
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
时事热话
4小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
21小时前
路透社
02:02
伊朗局势｜美中央司令部：4月13日起封锁所有进出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即时国际
9小时前
伊朗局势｜美中央司令部：周一起封锁伊朗港口 伊朗总统称愿达成「平衡且公平」协议｜持续更新
02:02
伊朗局势｜美中央司令部：周一起封锁伊朗港口 伊朗总统称愿达成「平衡且公平」协议｜持续更新
即时国际
8小时前