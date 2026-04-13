七旬退休汉不想交租买「超笋盘」 隐藏成本却超预期 太冲动叹卖不出也走不掉

为减轻退休后的住屋开支，不少人将目光转向「平价盘」。日本一名71岁退休老翁仅以50万日圆（约2.5万港元）购入一个度假村单位，本以为成功上车圆了业主梦，却在入住后发现隐藏成本远超预期，最终陷入卖不掉又回不去的困境，只能硬住头皮继续住下去。

不想一直交租 忧长远坐食山崩

日媒《THE GOLD ONLINE》报道，化名松原隆一的71岁老翁大半生在制造业打滚，65岁退休后独居安享晚年。他每月领取约11万日圆（约5,600港元）的年金，连同退休金在内，手头流动资产约有900万日圆（约45万港元）。他一直缴交每月7万日圆（约3,500港元）的租金，虽然生活未至于捉襟见肘，但担忧长远会坐食山崩。

偶然机会下，松原在网上发现新潟县滑雪胜地「苗场」一个二手度假单位，价格仅50万日圆（约2.5万港元），每年管理费与修缮费则约20多万日圆（约1万港元），表面上远低于租屋成本，加上年轻时热爱滑雪，觉得环境清幽，于是扑锤买入并搬至该单位。

雪国严冬现形 杂费暴增兼冻病

搬入初期，松原确曾度过一段写意日子，更在附近找到兼职帮补家计，一度让他以为这是一次完美的退休理财部署。

然而一踏入12月，恶梦随即降临。大雪封山下，他每天出门上班前都要花逾1小时铲雪；加上当地交通极度不便，出入必须靠私家车代步，频密更换雪軚及激增的油费令生活成本百上加斤。此外，严寒天气令暖气费大增，但他为了悭钱不敢长开，结果频频冻病，连兼职也无法稳定返工，变相进一步榨干收入来源。

「大维修」炸弹随时爆 沦负资产进退两难

挨不住的松原，一度萌生搬回大城市生活的念头，但现实却给了他沉重一击。经调查后发现，这类高龄度假村物业在二手市场根本无人问津，想放租亦缺乏需求，资金彻底被绑死。更得人惊的是，随着楼龄老化，业主未来随时要孭起额外的「大维修」甚至天价的清拆费用，犹如抱着一个计时炸弹。

随着春天再次到来，积雪融化，但松原心中的重担却挥之不去。他无奈大叹：「这已经不是蚀50万日圆那么简单。当初太冲动了，现在既卖不出也走不掉，只能继续住下去。」

报道指，想降低居住成本，是许多人的共同心声。然而，若只因价格便宜便作出决定，可能会面临预料之外的风险。比起「先买再说」，更重要的是先理解低价背后的原因，才能避免让原本的理想生活，变成难以承受的负担。

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