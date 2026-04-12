伦敦新盘间隔多元 入门价505万 预计2027年秋季陆续交楼

英国为不少港人在置业及投资的热门地，最新来港推售的全新项目County Hall Kingston，售价约由英镑48万起，折合港币约505万。

由著名英国发展商London Square发展，位于伦敦皇家京士顿区的住宅项目County Hall Kingston，由著名建筑师事务所Rolee Judd Architects打造County Hall Kingston，共建有2幢住宅大厦，楼高4至6层，是次推售的单位包括开放式、1房、2房、3房及复式单位，面积介乎403至1852方呎，部分单位更可饱览泰晤士河全景。

面积403至1852呎

项目是次来港推售264个全新住宅单位，售价由英镑48万起，折合港币约505万，住户更可专享名为「1893会所」设施，包括24小时礼宾服务、健身室及游戏室等，并设有私人庭院，项目预计于2027年秋季起陆续交楼。

项目所处的京士顿区以其教育资源闻名，周边汇聚多间顶尖学府，步行2分钟即达京士顿大学，区内更拥有众多获Ofsted评级「优秀」的中小学校，包括著名的Tiffin School。

周边生活配套完善，从项目步行10分钟可到达拥有800年历史的京士顿市集。发展商委托JLL仲量联行协助销售。