日本为亚太区房地产 投资者的首选市场｜李丹翔

根据世邦魏理仕的《2026亚太区投资者意向调查》，不论是投资资产还是开发项目，日本东京连续第七年成为亚太区跨境房地产投资者首选市场。单计算2025年头九个月，东京房地产的投资成交额达到1793万美元。相对亚太区其他城市，东京房地产市场规模为最大，而且流动性最强城市。

在全球宏观经济不稳定情况下，投资者偏好资本市场完善、流动性强的房地产市场，包括东京、大阪等日本主要城市。东京和大阪房地产市场开放度较高，市场资讯透明度高，对买家的国籍也不设任何限制，同时欢迎当地、海外投资者、私募基金及机构买家注资市场，让东京和大阪房地产成为许多亚洲家族资产配置市场。

楼价、汇率、利率低回报高

在中东局势未明情况下，美元走势强劲，日圆走弱，加上日本国内利率低、与其他亚洲一线城市相比，楼价相对较低，而租金回报高，形成三低一高的理想投资环境。而且日本楼市的印花税相比其他城市低得多，一般来说，介乎500万至1000万日圆的物业印花税仅为1万日圆，1001万至5000万日圆的物业印花税亦只为2万日圆。

FMI的楼盘最初只能做到四成多，后来升至六成，现时有些客户更能做到七成，全靠我们有大量成功个案供银行参考。FMI一直坚持只卖新楼，不卖旧楼和翻新楼，大大提升了我们客人贷款成功率，原因是我们所有楼盘均符合最高防震标准，抗震力越高，贷款也越容易获批。

大阪贷款成数高

贷款成数跟项目位处地区都有关系，越大的城市贷款成数便越高，如东京、大阪、横滨三大城市可做到六、七成贷款，福冈约只有五、六成，这是我们一直专注开发大阪项目原因。

李丹翔

FMI至汇投资集团行政总裁及合伙人