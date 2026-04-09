残破火灾盘反变抢手货 代理称买家喜欢「推倒重来」成交价高见4000万

楼市盘源短缺，连被大火烧至面目全非的「火灾盘」也成抢手货！澳洲悉尼近期出现异象，大批曾遭祝融洗礼、甚至布满瓦砾的废墟物业，竟获一众买家高价疯抢，部分成交价更超过4,000万港元，令人咋舌。

悉尼正面临可即时动工及可负担物业短缺的问题，导致大批被判定为无法居住的火灾损毁房屋，成为市场上的奇特抢手货。

位于萨里山（Surry Hills）的一幢排屋于上周推出拍卖，意向价170万澳元（约936万港元），最终以未公开的价格售出。在此之前，韦弗利（Waverley）一间五房大屋亦以接近其750万澳元（约4,133万港元）的意向价售出；布莱克镇（Blacktown）一个物业亦以84万澳元（约462万港元）易手。

无惧破旧承接 代理爆买家心态

在网上放盘简介中，这些需要大规模维修的废墟，往往被地产经纪包装成「白纸一张」（a blank canvas）或「千载难逢的机会」。

玫瑰湾（Rose Bay）Hart Estate Agents代理Alex Hart表示，这类物业为买家提供了重新塑造房屋的机会，「买家通常对它们趋之若鹜，正因为它们破旧不堪、未经翻新，人们喜欢那种『推倒重来』的潜力。」

不过他提醒买家，入市前必须了解结构受损程度，「肉眼只能看到部分的损毁，但外墙是否坚固、承托力是否足够等隐蔽问题是看不见的，除非你打算将整个物业夷为平地重建。」

除了一般买家，连投资者亦加入抢购行列。去年10月，庞奇博尔（Punchbowl）一幢于2024年被大火摧毁、一直盖著蓝色防水布的分层大厦，被一名本地发展商在未有公开放盘下，以290万澳元（约1,597万港元）购入。据悉，该场火灾是由前租客不当使用电源插座引起，火势最终烧穿屋顶。

Class Realty Bankstown首席代理Fadi Hajjar指出，富裕投资者看中这类物业拥有单一业权，从而省却许多额外开支。

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