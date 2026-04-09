英国防火新例触发楼花问题 专家拆解市场连锁反应

英国楼市近期因曼彻斯特大型屋苑 X1 Manchester Waters项目无法交楼，引发大批海外投资者恐慌。有专家指出，2017年导致72人丧生的伦敦格伦费尔塔（Grenfell Tower）大火，促使英国修订了防火条例，恐触发新一轮的市场连锁反应。

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有英国建筑师指，当年大火主因是大厦外墙所用的ACM（Aluminium Composite Material）覆盖层，该铝板物料在香港普遍使用，但英国天气比香港寒冷，外墙还需要加建夹芯保暖层，大部分发展商会用上所谓「高性价比」的PIR insulation物料，做到最平最薄的保暖效果，可以防水，但最大问题是不防火。加上铝板覆盖层(ACM cladding)与结构墙身中间留有空间(cavity)，如不幸遇上火灾，火势可透过打通的空间以及不防火的夹芯保暖层，迅速燃烧整栋物业。

2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社

仲量联行香港国际住宅部主管章觉文接受访问时分析，2017年的伦敦Grenfell Tower大火惨剧促使英国于2022年通过《建筑安全法》，18米（约7层楼）以上的高层住宅必须取得EWS1表格，通过防火检测，包括外墙审查，才可以让银行承造按揭。他以共有336名买家受影响的 X1 Manchester Waters为例，单是为符合新法规而重新设计，建筑成本便暴增约1,800万英镑，重新审批往往耗时12个月以上。

新例实施后，凡是在2022年前推售、原定于近年交楼的二、三线城市高层项目，专家估计均面临延期甚至难以交楼风险。

消防人员通宵扑救。美联社

回顾英国楼市，过往曾发生延误及烂尾事件，英汇英国物业顾问叶桃乐分享指出，早年有不少海外发展商看准港人热衷收租的心态，以极高保证回报吸客。最瞩目的包括主力发展学生宿舍的发展商「Pinnacle」，该公司当年高调在尖沙咀设办公室，标榜9%至10%的保证回报，推售逾20个项目最终只建成8个。发展商大玩「十个茶壶九个盖」的财技，收齐首期才去付地价尾数，最终资金链断裂，母公司清盘结业。

Grenfell Tower大火惨剧促使英国于2022年通过《建筑安全法》，18米以上的高层住宅必须取得EWS1表格，通过防火检测，包括外墙审查，才可以让银行承造按揭。

此外，坊间亦屡现「微型商厦」骗局。曾有本港苦主斥资约20万港元买入偏远地区的微型写字楼，发展商承诺长达10年、每年约10%的高回报。结果派息一两年后，便以各种理由单方面降低回报，最终公司更宣告倒闭。

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