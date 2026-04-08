发展商擅改规划「公厕变㓥房」 业主断言拒绝580元分红方案 负责人死撑是活化

内地不时发生奇葩物业纠纷。浙江杭州一个屋苑业主近日投诉，大厦楼层内原本规划为「公共洗手间」的公用地方，竟被发展商擅自改装成附设家电的「㓥房」出租谋利。发展商更提出所谓的「利润共享」方案，每户业主每年仅获分约580元（人民币，下同）。大批业主对此强烈不满，要求免除全年逾4,000元的物业管理费，否则必须将该处还原，目前当地城管及相关政府部门已介入调查。

内媒《红星新闻》报道，涉事屋苑为杭州萧山区「星辉时光城」，业主黄女士指，她于2022年向发展商杭州航民科尔置业有限公司购入一个约66平方米（约710平方呎）的单位，并于2024年年中收楼入伙。一直相安无事，直到去年12月底，她赫然发现楼层公用区域放置了洗衣机及雪柜等家电；到今年初甚至「已经有人住进去了」。

「套房」齐备床铺、抽油烟机

黄女士核对售楼时的平面图，确认该位置原本的规划用途为公共洗手间。经实地视察发现，该「改装房」与一般住宅单位大门相似，设有独立门牌，内部更分作两层，床铺、家电一应俱全，甚至安装了抽油烟机。黄女士气愤地表示：「我们花了这么多钱买的公摊面积（公用地方），现在却被他们私自拿来出租图利！」

发展商推「利润共享」方案

据悉，该屋苑6号楼合共有16间同类型的「公厕改装房」。黄女士提供了一份由发展商委托发出的「出租事宜意见征询」文件，内容显示这16间套房已委托第三方出租，每套月租约1,350元，预计每年总租金收益逾23.7万元。然而，文件列明改装工程成本高达122.7万元，扣除装修成本后，6号楼每户业主每年仅能分得约580元收益。

该项目装修的工程负责人曾要求黄女士签字同意，但遭她断言拒绝，「用不用是我们业主的问题，但你不能私自拿去获利，这触碰了业主的利益。」黄女士代表约20户业主提出诉求：免除每年约4,000多元的物业管理费（以每平方米5.5元计算），或将该处恢复原状。

政府执法部门介入

面对业主声讨，负责人强调改装工程在楼盘未售出前已经完成，并指斥资过百万元改装是为了「活化」该处，让大家共享收益，「我们也是为业主考虑，没想到现在好心做坏事。」他直言业主要求免收管理费不切实际，「这与出租收益是两码事」。

事件曝光后，当地多个政府部门已介入跟进。负责属地综合执法的部门表示，已将情况通报予住房和城乡建设局（住建局）。杭州市规划和自然资源局萧山分局经派员实地核实后，确认6号楼1至16层的原公用卫生间确实已改建为公寓出租，涉嫌擅自改变规划用途及处置业主公用部分。当局强调，后续将配合执法及主管部门，依法依规作进一步调查及处罚。

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