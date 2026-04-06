大阪罕见92伙大盘 FMI 打造「商务级」民宿配套 2LDK 单位送车位︳李丹翔

不经不觉，FMI在新加坡举办日本物业博览会已来到第六届，今次我们带来两个旗舰作，其中一个位于心斋桥岛之内的楼盘，是我们有史以来最大型的项目，连我自己亦非常期待。为了做好这个楼盘，我们用了很多时间和心机，单是寻找适合地皮已花了两年时间。

这块地有甚么特别之处呢？就是够大。在大阪地价水涨船高之际，要找一幅可以兴建一座有50多个单位的大厦也不容易，何况我们的新项目共有92个单位，所以最终要将三块地皮合并才有足够空间。

既然千辛万苦才买到合心水地皮，当然要建一楝与别不同的物业，我向来出名「奄尖」，今次是加倍「奄尖」，我叮嘱设计团队在用料、家私等各方面都要做到前所未有的水准和感觉。除此以外，我希望在服务方面有突破，打破了一般民宿事事要自己动手做的惯例，始终有些人不熟悉各种电子操作，甚至有人一见机器就手忙脚乱，所以我们大堂设有reception，在繁忙时间上午11时至下午6时有专人为旅客check-in及提供协助。根据我们经验，从欧美到日本的商务旅客通常会住两星期至一个月，期间他们需要地方处理公事，所以我们增设business lounge，里面有良好的wifi网络，方便住客工作。

打造住客专用gym room

还有一样新尝试，就是在民宿开设gym room。坦白说，我去过日本不少地方，住过很多酒店和服务式住宅，对大部分设施和服务都很满意，惟独gym room总是令人失望，可能日本人都将资源放在温泉设施方面，相比之下gym room显得失色。其实对商务旅客来说，做gym比浸温泉简单方便，我在国外都会抽时间做gym，不过外国人在日本有很多限制，要填表、影印，还要自备一双干净鞋进入室内。

我在网上看到不少外国人指日本没有gym room，即使有亦对游客不太友善，于是我把心一横，索性打造一个民宿住客专用的gym room。

集齐以上多种贴心服务的新项目名为The Peak Shinsaibashi Tsuki，意思是心斋桥的月亮。我对这个项目有很大期望，希望楼盘成为岛之内最为人注目的焦点。

势成区内最瞩目建筑

我对此非常有信心，因为拥有92个单位的民宿不多见，横跨三幅地的大厦未落成已先声夺人，完工后肯定会成为全条街最瞩目的建筑。

今次92个单位中，有79个为一房一厅的1 LDK；加上13间在日本少有的两房两厅2 LDK。13间当中又有2间super penthouse，为甚么是「super」呢？除了接近600呎的实用面积外，额外配备一个500至700多呎的超级大露台，你甚至可以打造成私人空中花园，这是一般日本建筑连试也不敢试的突破设计。最好玩的是两房单位还送车位，不过数量不多，那要如何分配呢？很简单，先到先得。这种非凡配套，有钱亦不一定买得到，请即联络FMI。

FMI至汇投资行政总裁及创始合伙人李丹翔