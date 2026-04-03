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买彩票赢近2500万元海景豪宅 幸运夫妇住半年「嫌太大」 决定放售套现换楼

海外置业
更新时间：16:45 2026-04-03 HKT
发布时间：16:45 2026-04-03 HKT

一对澳洲夫妇去年购买慈善彩票，竟幸运中头奖，赢得一栋连全屋豪华装修、价值高达460万澳元（约2,490万港元）的四房超级豪宅。不过，两夫妇在入住仅数个月后，却因为觉得大屋只有两个人住过于空旷，近日决定将物业放售，准备套现换楼。

天降横财 豪办50人派对庆祝

据外媒报道，Bill与Sandra去年以500澳元（约2,707港元）购买了「医院研究家庭彩票」（Hospital Research Home Lottery）的套票，结果幸运之神眷顾，两人赢得终极大奖——一栋位于南澳顶级富豪区Walkerville的全新全海景豪宅，更额外获得5万澳元（约27万港元）现金奖。

自去年10月入伙以来，这对夫妇尽情享受了这间充满度假风情的奢华大屋，早前更在屋内为女儿举办了一场招待多达50名宾客的订婚派对，尽显豪宅的宽敞气派。

即睇豪宅内部：

嫌大屋太静 决心搬往海岸区

虽然豪宅设计奢华，但两人最终还是决定将物业放盘。Bill坦言：「对于我们夫妇来说，这间屋实在太大了。虽然我们非常享受在这里的每一分每一秒，但现时更希望能『大屋搬细屋』，并搬到更靠近海岸的地方享受生活。」他补充，这栋拥有顶级娱乐空间的大屋，其实更适合有小孩的大家庭居住。

负责放售此物业的地产代理总监Samuel Paton亦对此表示认同，「这里非常适合追求高端娱乐体验和卓越建筑设计的家庭。这是一个难得的机会，新买家无须靠运气抽奖，就能直接入住这间由顶尖设计师精心设计的豪宅。」

占地近9000呎 拥专业酒窖

这间大屋的配置极具吸引力，物业占地达823平方米（约8,858平方呎），整体设计充满现代感。当中最引人注目的亮点，是无缝连接户外休闲露台的开放式厨房及特大客厅。其余顶级设施包括大型户外游泳池，及可容纳约500支美酒的恒温专属酒窖，至于影音室、家庭厅、户外露天区及泳池区均内置顶级环回音响系统。

同类豪宅有价有市

事实上，这类「幸运抽奖豪宅」在当地二手市场一直不乏捧场客。随著这宗放盘消息传出，另一间位于Beaumont区的三房别墅在市场放盘数个月后，最近亦已获买家出价承接。该物业曾是2024年圣约翰彩票（St John Lottery）的奖品，近期叫价介乎329.5万至350万澳元（约1,783万至1,894万港元）之间，反映此类优质设计的现楼物业具有承接力。

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