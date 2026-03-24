备孕夫妻租新装修单位 甲醛超标3倍求退租 业主反指违约 交由法院裁决

租务纠纷时有发生，内地一对正计划备孕的年轻夫妇租住单位后，因感到鼻腔不适，自行委托机构化验，赫然发现室内甲醛超标达3倍。租客要求退租却遭业主拒绝，业主更反指租客单方面违约，需要扣除7,500元（人民币，下同）作为违约金 。近日，上海市青浦区人民法院审理此案，裁定业主需全数退还按金及租金，并承担相关检测费用 。

代理声称已除甲醛 入住方知超标3倍

内媒《新闻晨报》报道，租客李先生与业主去年9月14日签订租约，租期为3年 。签约后，李先生支付了首期租金及按金合共10,000元 。由于夫妇正计划备孕，睇楼时曾特意向地产代理确认单位是否已清除甲醛，当时代理大派定心丸，明确表示单位已作除甲醛处理，且符合国家标准 。

然而，李先生入住后频频感到鼻腔不适，为求安心，他委托专业检测机构上门化验 。检测报告显示，屋内甲醛含量竟然超标3倍 。他随即向业主提出退租及交还锁匙，惟对方坚拒退款。无奈之下，李先生只好入禀青浦区人民法院，要求业主解除租约及退还10,000元款项，并索偿检测费用 。

内地一对正计划备孕的年轻夫妇租住单位后，因感到鼻腔不适，自行委托机构化验，赫然发现室内甲醛超标达3倍。

法庭上，业主辩称签约前已如实告知单位属「新装修」，并未进行除甲醛工程 。她强调，在得知甲醛超标后，已即时安排第三方人员上门除甲醛，认为单位已符合居住条件，自己亦积极解决问题 。她指控李先生坚持退租属单方面违约，按合约规定有权收取7,500元违约金，因此只愿意退还2,500元 。

法院裁定业主根本性违约 须全数退款

青浦区人民法院经审理后指出，业主作为出租人，有法定责任保障出租物业符合安全使用标准 。法院认为，涉事单位甲醛超标，直接危及租客健康，加上有备孕计划，对居住环境安全性要求更高，故业主的行为已构成「根本性违约」 。

法官进一步解释，即使业主事后积极补救并提供除甲醛后的合格报告，但考虑到甲醛具挥发性且空气会流动，该报告仅能反映单位短期内的空气质素，无法保证长远的甲醛含量持续达标 。此外，李先生已明确向业主表达解除租约的意愿，故法院认定双方的租赁关系已合法解除 。

最终，法院判令业主须向李先生全数退还10,000元的首期租金及按金，同时指出李先生为确认单位质量而委托化验属合理支出，故这笔检测费用亦须由业主承担。

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