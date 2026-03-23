Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲小镇独立屋惊现「白菜价」 最平仅500港元成交 惟买家须满足一条件

海外置业
更新时间：11:34 2026-03-23 HKT
发布时间：11:34 2026-03-23 HKT

海外物业市场现罕见奇景，澳洲新南威尔斯州一个小镇近期举行了一场极为特殊的物业拍卖会，有独立屋以低至100澳元（约546港元）的超低价成交。不过，要执平货并非毫无代价，买家必须满足一项的附加条件。

在今年举行的第二场同类拍卖会上，位于莫威伦巴（Murwillumbah）的10个曾受水浸严重破坏物业被推出市场。拍卖没有设定底价，法律上可由1澳元起标。当日拍卖会吸引约50人到场旁观、19名买家登记举牌，最终10个物业以合共18.5万澳元（约101万港元）全数售出，其中3间受损最严重的房屋，每间仅以100澳元（约546港元）成交。

买家须将整幢房屋搬迁至安全地点

这些「廉价盘」源于新南威尔斯州在2022年北河地区（Northern Rivers）遭遇世纪洪灾后，由州政府推出的「洪水回购计划」（Flood buyback auction program）。自2024年起，政府将从高风险地区，包括莫威伦巴及利斯莫尔（Lismore）等回购受洪水影响的物业陆续拍卖。然而，计划附带一项硬性规定：买家必须证明已觅得无洪水风险的地皮，并承诺在2026年底前，将整幢房屋搬迁至新址重新安置。

负责拍卖的First National Real Estate发言人透露，买家背景多元，有人特意买入十多年前曾租住的房屋以作纪念，亦有旅游业人士计划将其改装成特色民宿。

新南威尔斯州灾后重建部长Janelle Saffin指出，这些拍卖提供了一个难得且可负担的置业机会，让年轻家庭及首置客能以极低成本获得安居之所，同时有助将逾千间房屋撤离洪水泛滥高危地区。

事实上，利斯莫尔是澳洲受水浸威胁最频繁的城镇之一，在2022年的世纪洪灾中，当地水位曾暴涨至创纪录的14.4米。灾后政府启动这项旨在降低未来风险的创新计划，迄今已有150项物业透过计划成功售出并搬迁。

对于灾区楼市前景，地产机构Ray White首席经济学家Nerida Conisbee分析指，保险费飙升及保险公司撤出已大大削弱市场需求。她引述数据称，利斯莫尔等重灾区的楼价复苏步伐明显比其他地区缓慢及脆弱。不过她补充，参考2011年布里斯班洪灾的经验，若地段具吸引力且保险覆盖完善，灾难通常只会带来短期价格波动，长远未有改变买家的入市意欲。

相关文章：「霉菌蛆虫垃圾屋」获10买家疯抢 业主已搬安老院 代理：不适合胆小者交易

相关文章：英国伦敦楼市光环褪色 资金转战北部「低水」区掘金 Z世代成市场新力军

相关文章：夫妇买地自建Dream House悭百万 靠组合屋技术5周砌好结构 「说明书非常详尽」

相关文章：魔术师改造梦幻「机关屋」 墙壁及汽水机等各有暗门 隐藏霓虹灯光舞厅

相关文章：《Breaking Bad》经典大屋沽出 业主受够粉丝朝圣 曾开逾3000万天价放售

相关文章：40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

相关文章：童话式「姜饼屋」叫价逾千万 夫妇两年前购入翻新势劲赚 大赞「外观独一无二」

相关文章：建筑商被指用《模拟市民》卖楼 设计虚拟微型房屋当广告 获赞「正过AI生成图」

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
3小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
21小时前
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
5小时前
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
02:03
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
社会
3小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 13:00 HKT
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
15小时前
03:09
星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较
申诉热话
6小时前
长者「两蚊两折」4.3实行 孙玉菡：料下年度可节省5.5亿元 限搭240程明年实施
02:03
长者「两蚊两折」4.3实行 孙玉菡：料下年度可节省5.5亿元 限搭240程明年实施
社会
3小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
4小时前