买家200万错买北京中伏楼花 苦等三年惊揭一楼两卖「新业主竟派师傅去装修」

买楼置业本是开心事，但若不幸遇上发展商「一房两卖」，随时血本无归。一名湖南买家倾尽亲友积蓄，斥资近218万元（人民币，下同）购入北京门头沟融创旗下一个单位。然而苦等三年，不仅迟迟未能收楼，更惊悉单位早已因发展商的债务问题被法院拍卖，至今大部分款项仍下落不明，买家无奈形容情况如同买了空气。

一名湖南买家倾尽亲友积蓄，斥资近218万元人民币购入北京门头沟融创旗下一个商住现楼单位，然而苦等三年惊揭「一楼两卖」。

信任知名发展商入市 等三年始知「一楼两卖」

内媒《新黄河》报道，2021年11月，买家与北京融创兴业地产有限公司签订合约，购买一套面积约80多平方米（约800平方呎）的商住两用单位，总价约253万元。基于发展商的信任，买家分三次支付了217.9万元，占总楼价逾86%。

然而，发展商收款后仅开出收据，但迟迟未交楼，仅以疫情为由，要求无限期等待。买家当时认为「大公司应该无问题」，结果一等便是三年多。

直至去年6月，一名装修师傅在工地发现， 该买家购入的单位内竟有其他工人施工，门口更贴有装修告示。他接获通知后赶赴现场守候两日，「『新业主』派师傅去装修，我想了解情况，但对方始终没有出现。」

透过多方打听，他才震惊地发现，该单位已于2024年因北京融创兴业的债务问题被法院拍卖，并转名至其他公司名下，而作为买家的他对此却毫不知情。

2021年11月，买家与北京融创兴业地产有限公司签订合约，购买一套面积约80多平方米（约800平方呎）的商住两用单位，总价约253万元。

多次调解无果 发展商承诺屡次「走数」

事件揭发后，买家随即展开追讨行动。他查册发现，北京融创兴业的注册地址为「北京市门头沟区永定镇人民政府办公楼8层804室」，亲赴现场后却发现该单位空无一物，亦无任何办公设备及人员，镇政府部门更表示对此毫不知情。其后，他转往融创朝阳区总部，前后交涉三次才得以入内递交资料，最终仍是杳无音信。

其后，买家向门头沟区住建委投诉，当局立案并先后组织多次调解，但发展商的承诺却屡次「走数」。纪录显示，2025年8月首次调解时，发展商承认责任并承诺一周内退还大部分款项，买家更因此签署了放弃利息申请。然而，其后发展商反口，改为提出以两个总值80万元的子母车位抵销部分房款，余款延后偿付，至10月仍未兑现承诺。

融创上月再提出新赔偿方案，建议以两个位置偏远的车位，以抵销80万元已付款项，再配搭一个位于200多公里外、河北张家口「京北融创城」的顶层单位，以抵销另外120万元。不过，买家发现该顶层单位存在漏水问题，且毫无实际用途，因此他拒绝这个接受「换楼换车位」方案。发展商唯有再次承诺，于一周内在北京市内寻找其他可作抵扣的单位。截至截稿前，买家仍未能取回买楼款项，目前正准备正式报案，寻求进一步法律行动。

律师：涉合同诈骗

就上述事件，门头沟区住建委曾于2025年9月的答复意见书中指出，发展商在未通知抵押权人的情况下，擅自以出售、出租等方式处分抵押房地产，已责令北京融创兴业限期改正。不过，对于退还房款及损失补偿等诉求，当局仅将其定性为「民事合同纠纷」，建议透过协商或司法途径解决。

河南泽槿律师事务所主任付建指出，双方签订的买卖合约合法有效，发展商未按约定交楼，且单位被法院拍卖亦未及时通知业主，已构成根本性违约。他进一步强调，发展商在明知房屋已抵押且有被司法处置风险的情况下，仍然对外出售，若其主观上具有非法占有购房款的目的，该行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》中的合同诈骗罪，建议业主收集相关证据向公安机关报案，追究其刑事责任。

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