澳洲惊现「港式㓥房」叫租逼近正常单位 浴室一设计惹热议「完全是个笑话」

香港居住环境狭小，不少市民对租金高昂的㓥房或许已见怪不怪。不过，向来以居住空间宽敞见称的澳洲，近日竟出现一个设计极为奇特的开放式单位，不但浴室中的马桶与企缸「二合一」，更开出不合理租金，随即在网上引发热议。

开放式户设备简陋

有网民在讨论区Reddit上载该开放式单位的照片，从相片可见，房内仅仅配备一个简陋的开放式厨房、一张双人床（Queen-size）以及一张书枱。单位内设有浴室，但马桶和洗手盆直接安装在企缸范围内。除设计不合理之外，令他们震惊的是，这个位于独立屋后园、被形容为「小棚屋」的狭小单位，叫租竟高达每周480澳元（约2,674港元），若整月租住即10,696港元。

资料显示，该单位坐落于南澳弗林德斯医疗中心（Flinders Medical Centre）及弗林德斯大学（Flinders University）对面。

业主被狠批「趁火打劫」

根据当地地产数据机构PropTrack最新资料，阿德莱德（Adelaide）正常分层单位的租金中位数为每周540澳元（约3,008港元），而独立屋则为每周630澳元（约3,510港元）。因此，即使该单位租金已包含家私、Wi-Fi、水电煤等杂费，但依然令人难以接受。

留言区中有住户分享了在海外或澳洲其他州居住类似单位的经验，但大部分留言都与发帖人一样感到震惊。有人直斥该单位「令人抑郁」、「完全是个笑话」，更有人坚称这种出租手法「绝对应该被列为非法」。更有网民留言指出，「我认为业主是在趁火打劫，利用那些受够了市区宿舍共用设施的国际留学生。因为单位靠近校园，估计还是会有人为了返学方便而无奈承租。」另一人则质疑，「这肯定是违法的吧，难道不能举报吗？」

南澳房地产协会：叫租明显被抬高

南澳房地产协会（REISA）行政总裁Andrea Heading直言，「这个单位叫租似乎被严重抬高。」她解释，当地在2023年修改规划法规，允许俗称「祖母屋」（Granny Flats，即主屋附属的独立小单位）在南澳出租。不过，政策初衷是为增加市场租盘供应，但前提是这些独立小单位必须具备独立出租住宅的正常功能。

Heading又称，这类附属小单位若要对外招租，必须符合最低房屋及安全标准。她表示，在阿德莱德目前紧绌的租赁市场下，部分租客或会「饥不择食」，但她强烈呼吁有意租用这类附属小单位的租客必须保持警惕。

她建议，租客首先要确保单位功能符合最低标准，并对比同区其他租盘的租金。除此之外，她亦建议租客必须确保签订一份符合《住宅租赁法》的租约，这样才能获得法例下的所有保障。

「霉菌蛆虫垃圾屋」获10买家疯抢 业主已搬安老院 代理：不适合胆小者交易

相关文章：夫妇买地自建Dream House悭百万 靠组合屋技术5周砌好结构 「说明书非常详尽」

相关文章：魔术师改造梦幻「机关屋」 墙壁及汽水机等各有暗门 隐藏霓虹灯光舞厅

相关文章：《Breaking Bad》经典大屋沽出 业主受够粉丝朝圣 曾开逾3000万天价放售

相关文章：40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

相关文章：童话式「姜饼屋」叫价逾千万 夫妇两年前购入翻新势劲赚 大赞「外观独一无二」

相关文章：建筑商被指用《模拟市民》卖楼 设计虚拟微型房屋当广告 获赞「正过AI生成图」