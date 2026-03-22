伦敦新盘间隔多元 售价502万起

英国为港人移民、旅游及读书的热门地，亦有不少港人在当地置业及投资，最新来港推售的全新项目County Hall Kingston来港推售，售价约由英镑48万起，折合港币约502万。

面积403至1852呎

由著名英国发展商London Square发展，位于伦敦皇家京士顿区的住宅项目County Hall Kingston，由著名建筑师事务所Rolee Judd Architects打造County Hall Kingston，共建有2幢住宅大厦，楼高4至6层，是次推售的单位包括开放式、1房、2房、3房及复式单位，面积介乎403至1852方呎，部分单位更可饱览泰晤士河全景，坐拥宜人景致。

项目是次来港推售264个全新住宅单位，售价由英镑48万起，折合港币约502万元，预计于2027年秋季起陆续交楼。

住户更可专享名为「1893会所」的尊贵设施，包括24小时礼宾服务、健身室、私人影院、品酒室及游戏室等，并设有私人庭院，为住户提供全方位奢华生活体验。

项目所在京士顿区以其卓越教育资源闻名，周边汇聚多间顶尖学府，步行2分钟即达京士顿大学，区内更拥有众多获Ofsted评级「优秀」的中小学校，为子女提供一条龙的优质教育，成为注重子女教育的家庭理想居所。

项目坐落京士顿市中心核心地带，周边生活配套完善，尽享都市便利与自然景致。发展商委托JLL仲量联行协助销售。