马斯克简陋住所曝光 母亲留宿睡车房 客厅放火箭雕塑与武士刀 「浴室仅一条毛巾」

特斯拉（Tesla）及SpaceX 行政总裁马斯克（Elon Musk）近日以高达8,390亿美元（约6.54万亿港元）身家蝉联全球首富。然而，这位超级富豪的真实居住环境却出奇地简朴，其位于德州的住所没有穷奢极侈的装潢，追求极简，完全颠覆了大众对亿万富豪生活的想像。

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马斯克母亲梅耶（Maye Musk）近日在社交媒体罕有分享儿子位于德州博卡奇卡（Boca Chica）、邻近SpaceX 星际基地发射场的「蜗居」点滴，曝光了这间价值仅约5万美元（约39万港元）平房的极简内貌。

家徒四壁 仅放火箭雕塑与武士刀

从照片可见，房子采开放式客饭厅设计，仅配备白色橱柜、不锈钢雪柜、基本炉具及农庄风格的锌盘。锌盘上方设有窗户，采光充足，而全屋墙身没有任何多余装饰。

客厅中央摆放了一张深色木茶几，上面摆放了一个火箭造型的雕塑，相信与马斯克的SpaceX事业有关，旁边还放有一把日本武士刀及几本书。此外，厨房旁边放有一张简单的餐桌及餐椅，其中一张椅子上挂着一件黑色外套，其余空间则几乎没有任何布置。除了餐桌下方的一张小地毡外，屋内不见有铺设大地毡、厚重窗帘或装饰灯具。

马斯克与母亲Maye Musk（左）。

雪柜空空如也 浴室仅得一条毛巾

梅耶在回应帖文时，进一步透露更多细节。她表示，单位内的雪柜空空如也，根本没有食物，更爆料自己前往探望儿子时甚至被安排睡在车库，「浴室里只有一条毛巾，所以特地留给儿子用，我睡觉的地方就是照片右边的车库。」

梅耶还写道：「我小时候，曾在喀拉哈里沙漠（Kalahari Desert）待过三个星期，没洗过澡。很多次都是这样，那里没有水。我想我的父母是让我习惯了这种『奢侈生活』」

马斯克位于德州博卡奇卡的住所外观。

兑现承诺沽清豪宅

早在2020年，马斯克已在旗下社交平台 X（前称 Twitter）发布一条简单的声明，称在出售几乎所有的实体财产，「我将不再拥有任何房产。」自此，马斯克陆续放售名下5处加州房产，套现近亿美元。当时他曾表示，财产让人压抑，清仓房产是为了增加Tesla的现金流。

座落于三藩市南部Hillsborough的庄园。

2021年，Elon Musk出售名下最后一间物业，为座落于三藩市南部Hillsborough的庄园。资料显示，该豪宅传承自法国贵族后代德古格尼（de Guigne）家族，拥有100年历史。豪宅占地47.4英亩，能够饱览旧金山湾区景色，面积16,000平方英尺，10间住房，9间洗手间，另外还有游泳池及舞厅。

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