错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错

买楼置业，周边环境绝对是入市的关键考量，若屋苑附近设有坟场等「嫌恶设施」，随时令买家打退堂鼓。四川成都一名买家斥逾600万元（人民币，下同）购入一伙别墅，签约前曾再三向地产经纪确认物业是否远离坟场，并获对方大派「定心丸」。未料签约后步出屋苑，竟发现对面马路就是公墓，直线距离仅600多米。买家大感中伏最终决定挞订，不但惨蚀20万元订金，其后更遭代理入禀法院追讨4万元佣金。

内媒《红星新闻》报道，事发于2024年初，年过六旬的刘伯与女儿计划换楼，透过地产代理看中成都麓山大道附近一间面积逾3,200平方呎（约300多平方米）的别墅，总价约600多万元。

由于买楼属人生大事，刘伯女儿格外谨慎。签约前，她特意透过微信向代理再三确认「这个地方离公墓远不远？」当时代理随即回复「远得很」，并传送楼宇分布图，声称该别墅位于另一侧，与墓地相距甚远。

（示意图）

有了代理的保证，刘伯一家于同年4月9日正式签署买卖合约及代理服务合约，并当场支付20万元订金。然而，当一家人刚签完约，从屋苑另一扇大门步出时却当场傻眼。只见屋苑马路斜对面，一座坟场清晰可见。经手机地图应用程式查册，单位与坟场的直线距离仅628米，步行距离亦不过800多米。

挞订蚀20万 拒付追佣被告上法庭

刘伯惊觉中伏，直斥「说好的远得很呢？这分明推开窗就能看见墓碑！」他随即要求经纪协助沟通解决，惟代理表示原业主不愿出面，令事件陷入僵局。最终，刘伯一家宁愿放弃交易，遭没收20万元订金。

本以为破财挡灾，没想到数月后，代理公司竟一纸诉状将刘伯父女告上法庭，要求支付4万元佣金及违约金。

双方在法庭上各执一词，代理一方辩称，已成功促成买卖双方签署合约，买家理应按合约支付佣金；又指一同睇楼时，买家绝对有机会了解屋苑周边环境，不应以坟景为由拒付费用。刘伯一方则出示微信对话纪录作关键证据，证明经纪曾明确表示「离得远」，并提交衞星定位图，直指若早知如此接近，根本不会扑槌入市。

法院：代理未尽披露责任 买家亦有疏忽

四川自贸区法院审理后认为，物业周边设有坟场，属于影响买家决策的重大不利因素。地产代理作为专业服务机构，绝对有如实及全面披露的义务。

法官指出，案中经纪面对买家的明确询问，仅以「远得很」含糊其辞，未有告知实际距离，亦未说明坟场属肉眼可见范围。由于不尽责的披露，导致买家因资讯不全而作出错误决定，代理对合约最终解除存在明显过错。

法官提醒地产代理业界，面对买家查问周边厌恶设施，例如坟场、高压电缆及垃圾站等，必须客观及准确地披露。

不过，法院同时认为，买家对周边环境有特殊要求，却仅依赖代理口头回复，未有亲身实地视察，自身亦存在一定疏忽。

结合代理已提供的睇楼及签约服务，以及双方的过错程度，法院最终裁定刘伯父女需向代理公司支付1.2万元佣金，并驳回代理公司索取4万元全额佣金及违约金的诉求。

法官亦借此案提醒地产代理业界，「环境好」、「好远」等模糊字眼绝不能取代如实告知的义务。面对买家查问周边厌恶设施，例如坟场、高压电缆及垃圾站等，必须客观及准确地披露。同时呼吁准买家「耳听为虚，眼见为实」，签约前应多亲身视察不同时段的环境，并保留所有书面沟通纪录，以保障自身权益。



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