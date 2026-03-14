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伦敦新盘提供249伙 入门价418万

海外置业
更新时间：11:00 2026-03-14 HKT
发布时间：11:00 2026-03-14 HKT

英国为港人旅游、升学及移民主要国家，当地不乏全新住宅项目来港销售，最新位於伦敦河畔项目Prime Point，售价约由英镑约39.99万，折合港币约418万。

由英国著名发展商L&Q Group发展的住宅项目Prime Point，位於伦敦Zone 2的格林威治半岛，该项目共建有两幢住宅大厦，分别为Woodget Heights及Peakes Heights，合共29层，项目共提供249伙，面积430至926方呎，涵盖开放式、1房至3房多元化间隔，每个单位均设有露台，住户可欣赏壮丽的泰晤士河及格林威治景观，享有宜人的环境。

涉249伙涵盖开放式至3房

是次来港推售，售价由英镑39.995万起，折合港币418万，项目即将落成，预计今年第2季至第3季落成。

在Prime Point内，住户的日常生活所需皆触手可及。项目还毗邻多个知名地标，包括经常举办大型演唱会的O2体育馆。周边拥有达48公顷的户外空间。此外，区域内提供超过40间餐厅与酒吧；购物选择也非常丰富，包括Outlet和IKEA等，生活配套完善。

该项目交通便利，距离North Greenwich铁路站仅需步行8分钟。 发展商委托JLL仲量联行协助销售。

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