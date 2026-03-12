40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」

内地楼市正处调整期，不少买家选择观望，但四川成都一名40岁两孩之母却逆市「捞底」，在短短一年内连环购入8个二环内的「老破小」（即楼龄旧、面积细、保养差的单位）。她将早前卖楼套现的63万元（人民币，下同）作为首期，斥资约330万元买入8伙单位收租，其中220万元为银行贷款，直言「别人越不敢买，我越有信心。」

冀为子女打造稳定现金流

内媒报道，网名「圆子」的女事主曾当过7年全职主妇，目前在成都一间公司任职后勤。她留意到近年内地职场「学历贬值」严重，连一般职位都引来大量硕士生疯狂竞争，作为两孩之母的她深感焦虑。适逢2024年内地楼市政策松绑，她果断将手上一个等待重建十多年无果的旧单位卖出，套现63万元。由于银行存款息率低，她决定将资金转向高回报的实体资产，冀为子女打造稳定现金流，作为未来的生活保障。

得悉有温州炒家大举进军成都收购收租盘后，圆子花了1个月时间「落区」考察市场及租客群。最终，她锁定成都二环内、售价介乎30万至40万元的二手物业，并规定租金回报率（内地称「租售比」）必须达5厘或以上，以确保资金安全。

一度不睇楼买入 「感觉在捡钱」

为了物色笋盘，圆子自去年初开始疯狂睇楼，最高峰时一天内向代理查询数十个盘源，连揾楼App的帐号亦一度因「行为异常」被封锁。她表示，只要单位没有结构性「伏位」，往往下班去看一眼便即场拍板，甚至试过「零睇楼」直接扑锤购入，「那时候我就是感觉在捡钱，赶紧捡，再不捡来不及了。」

圆子接受内地媒体采访。（梨视频截图）

为了物色笋盘，圆子自去年初开始疯狂睇楼，最高峰时一天内向代理查询数十个盘源。

圆子首批购入的6个细单位，每个总价仅30多万至40多万元，首期只需5万至8万元，加上单位本身连租约，省却了装修成本。连同首期、税费和经纪佣金，最初总花费仅50至60万元，所有物业均只付了15%首期。她形容，这做法「相当于拿银行的钱在赚钱」。

从去年到今年初，圆子总共买入8间「老破小」，总花费约330万元，当中包含220万元银行贷款。她强调，这并非一时冲动的决定，背后经过精密计算。她称，一个约40万元的物业只要能以每月1,500元以上的价格租出，租金回报率达4.5厘，便足以覆盖月供；若计及翻新装修成本，回报率则需达到5厘左右。

圆子在小红书上分享自己的拣楼心得。

圆子在小红书上分享自己的拣楼心得。

每月供款14000元 收租21000元

目前，这8个单位每月按揭供款约14,000元，租金收入则约21,000元，不仅能覆盖银行贷款与利息，还能为她带来接近10%的稳定复利收益。她粗略估算，这项投资在30年内的回报将是保险收益的3倍，「有十套这样的房子你就不用上班了，5000元已足够在成都过得很潇洒了。」

无惧投机质疑 坚信成都未来

除了租金回报，圆子亦看中成都的高性价比。她指，花费数十万元购入「老破小」即可落户成都，享受新一线城市的教育及医疗资源，对比北上广深极具吸引力。市场数据显示，在全国楼市疲弱环境下，成都的「老破小」在2024至2025年间每平方米逆市升约1,000至3,000元，她透露手上的单位基本已有5万到10万元的升幅。

面对外界质疑她是投机赌博、赌内地楼市的未来，圆子坦言「好听点这叫投资，不好听就叫投机。」她承认，自己正在一条较小众的赛道上操作，但对前景充满信心，「无论是中国还是成都的未来，我是坚定不移地认为会越来越好的。」

相关文章：「一梯一伙」暗藏养老危机 二手放盘承接力弱 业主惨蚀逾300万离场

相关文章：毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

相关文章：40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开