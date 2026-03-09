「霉菌蛆虫垃圾屋」获10买家疯抢 业主已搬安老院 代理：不适合胆小者交易

澳洲Berrinba上周六举行了一场瞩目物业拍卖会，一间内部破败不堪、充斥著霉菌与蛆虫、发出恶臭的「垃圾屋」，却意外吸引16名买家登记竞投，物业最终以77万澳元（约420万港元）高价成交。

环境恶劣 代理称房屋结构仍稳固

该物业位于Berrinba 26 Fifth Ave，占地约623平方米，为三房一厕间隔。据悉，今次拍卖属于紧急求售，自从原业主搬入安老院后，一直居住在该处的儿子便任由房屋日渐荒废，最终沦为一间满布破洞和霉菌的恶劣居所，杂乱无章的车房亦有严重潮湿问题。

点击睇「垃圾屋」内部：

负责是次拍卖的代理Jas Singh透露，单位卫生情况极为恶劣，走进车房时会闻到一股非常『特别』的气味，甚至会看到一个塞满蛆虫的雪柜，但对于合适的买家来说，那些就是『机会的味道』。」他形容，虽然几乎每幅内墙都有破洞，其中一个角落更疑有白蚁蛀蚀的痕迹，但房屋结构大致上依然稳固。

现场逾40人围观 新买家拟翻新转售

尽管物业状况骇人，但无阻买家入市热情。拍卖当天吸引逾40人聚集围观，起拍价定68万澳元（约371万港元）。在16名登记买家中，有10名买家积极参与叫价，经过一轮竞投，最终以77万澳元（约420万港元）顺利拍出。

Singh表示，潜在买家当中包括上车客以及专门翻新物业的投资者，他们均视此为难得入市良机，原因是物业所在的土地面积大，价格相对实惠，加上距离市中心仅30分钟车程，具备潜力。

他强调，团队在推售过程中一直保持透明，如实展示房屋的真实状况，让买家清楚知道即将接手一个怎样的烂摊子，形容这绝对是一场不适合胆小者的交易。至于成功投得心头好的新买家为一名投资者，预计会将房屋全面翻新后再转售图利。

