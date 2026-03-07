英国伦敦楼市光环褪色 资金转战北部「低水」区掘金 Z世代成市场新力军

过去经常被指难以「上车」的英国年轻一代，正逐渐颠覆当地的买楼收租（Buy-to-Let，简称BTL）市场。最新市场研究指出，千禧世代（Millennials）及Z世代（Gen Z）已崛起成为英国物业投资的新势力。数据显示，透过公司持有物业的年轻投资客比例创新高，其中Z世代新成立的收租公司数量，更破天荒超越了步入退休阶段的婴儿潮一代（Baby Boomers）。

年轻一代踊跃入市 占逾半新晋收租公司

根据英国地产代理 Hamptons 的统计报告，去年在英格兰与威尔斯注册的全新收租公司当中，千禧世代占据了高达50%，对比五年前的40%录得显著跃升。若将范围扩大至50岁以下的投资群体，其占比更高达75%，较十年前的68%进一步攀升。

随著婴儿潮一代陆续退休，更倾向于将物业出售套现或传承予下一代，导致这批退休人士去年新开立的投资公司数量按年减少逾8%，跌至4,425间。相反，年龄介乎13至28岁的Z世代却积极进场，去年共创办6,823间收租公司，按年急增41%，反映出英国「包租公」年轻化的趋势已成定局。

无惧辣税 善用公司名义悭税成主流

尽管英国政府早前将第二套物业的印花税附加费由3%调高至5%，加重了置业成本，但似乎未有吓退这批年轻买家。数据显示，去年第三季英格兰及威尔斯的物业交易中，投资客的占比维持在11.3%，与前一年同期相若。

为了悭税，越来越多投资者选择以公司持有物业。Hamptons 估计，去年单是千禧世代就成立了逾3.3万间BTL公司，数字比 2020年激增超过一倍。令人意外的是物业收租公司目前已跃升为全英注册数量最多的单一商业类别，规模甚至是新开快餐外卖店或理发店的近四倍。

伦敦光环褪色 资金转战北部「低水」区

在投资策略上，这批新世代「包租公」出现了明显的「弃南取北」现象。由於伦敦及南部地区楼价居高不下，拖低了租金回报率，英国地产平台 Zoopla 的最新报告指出，全英去年平均月租约为1,318 英镑（约 1.39 万港元），整体按年仅微升2.2%。

当中，伦敦的增长动力大幅减退，最新平均月租虽冠绝全国达2,224英镑（约2.34万港元），但按年升幅仅得1.6%，跑输全国大市。同属南部地区的东南部（South East）及西南部（South West），租金增长亦表现疲弱，分别只录得2.1%及3%的升幅。

相比之下，资金转向北部「低水」地区的趋势带动了当地租金急升。北爱尔兰表现最为强势，租金按年狂飙11%，平均月租约为854英镑（约8,979港元）；全英租金门槛最低的英格兰东北部平均月租760 英镑(约7,990港元）亦录得4.5%的稳健增长；英格兰西北部则上升3.2%。

