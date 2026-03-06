Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伦敦泰晤士河岸新盘 售价约900万

海外置业
更新时间：11:00 2026-03-06 HKT
发布时间：11:00 2026-03-06 HKT

英国为港人升学、旅游及移民热门地，当地推出不少住宅项目，最新推出位於伦敦的Opus，售价约由英镑86万起，折合港币约900万。

由英国发展商Native Land打造的旗舰开发项目Bankside Yards的首个住宅项目Opus，项目矗立于泰晤士河南岸，楼高50层， 高达170米， 将成为伦敦黄金地段最高的住宅大楼。

面积452至3318呎

项目特点为锥形交错的三塔式外观，创造了比普通建筑多75%的转角公寓， 独特设计确保大多数公寓都能享有从圣保罗大教堂、伦敦金融城到西区及更远处的双面玻璃全景。 提供249个住宅，涵盖开放式、1房至4房户型，面积由452至3318方呎，项目来港推售，售价约为英镑86万起，折合港币约900万。

Opus引人注目的是位于23楼的顶峰会所及露台，是一个豪华的私人会员俱乐部式设施，拥有无阻挡的城市全景，设有休息室、酒吧和私人用餐室，供住户全天候享用。亮点将是由皇家园艺学会切尔西花展获奖工作室Enea设计的私人露台，他们打造了一个令人惊叹又私密的高空城市绿洲。

为住户提供到家体验，设有宏伟的大堂，24小时保安和港式车道，配备全自动停车系统「The Car Vault」、电动车充电站和自行车存放处，业主还可以使用专门的医疗保健套房、饮品和咖啡吧。大堂上方是花园厅，设有共享工作空间和自助酒吧，发展商委托JLL仲量联行协助销售。

