朱克伯格逾13亿购迈阿密豪宅 设巨型水族箱及秘密通道 被誉「亿万富翁地堡」邻居非富则贵

彭博报道，Facebook 母企Meta创办人朱克伯格（Mark Zuckerberg）及其妻子 Priscilla Chan 近日豪掷1.7亿美元（约13亿港元），在美国迈阿密印第安溪（Indian Creek Village）置业，创下当地历来成交纪录。

该豪宅位于印第安溪岛路7号，由建筑师兼设计师Ferris Rafauli操刀设计，目前尚未完工。据悉，大宅占地近3万平方呎，拥有9间睡房，配备有码头、游泳池、健身房、美发沙龙、按摩室及巨型水族箱，以及一间带有秘密通道的图书馆。

该房产于去年11月以2亿美元的价格放售，最终以1.7亿美元成交，创下迈阿密戴德县（Miami-Dade County）最贵房屋销售纪录。在此之前，当地已知最高价纪录是发展商Vlad Doronin于2025年以1.2 亿美元售出的位于明星岛（Star Island）的一栋豪宅。

代理表示，这绝对是迈阿密史上最高金额的交易，「虽然看起来像是一个特例，但根据市场上其他物业及报价，相信未来会陆续出现过亿美元的大额成交。」

《华尔街日报》早前报道，加州正推动一项公投，提议向拥有10亿美元以上的富豪，征收一次性的5%「亿万富豪税」（Wealth Tax），而身家高达2,310亿美元的朱克伯格于数周前开始在印第安溪物色心水物业，有关交易已于周一完成。

岛屿仅84名居民 私隐性极高

印第安溪是比斯坎湾（Biscayne Bay）的一座人工岛，因聚集多名身价惊人的富豪而闻名，有「亿万富翁地堡」（Billionaires Bunker）之称。岛上住户包括美国总统特朗普长女伊万卡（Ivanka Trump）及女婿库什纳（Jared Kushner）、亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos）、知名维权投资者伊坎（Carl Icahn）及美式足球明星布拉迪（Tom Brady）等。

至于这座岛屿本身是一个独立的行政区域，其道路、乡村俱乐部和高尔夫球场均不对公众开放。岛上仅拥有约41块地皮和约84名居民，私隐性极高，有私人警察水陆空巡逻，仅透过一座设有门禁的桥梁与外界相连。

