许家印侄子广州豪宅被拍卖 逾半亿成交 拥一线江景 曾开价6800万放售

恒大地产集团（前上市编号：03333）前董事长许家印侄子位于广州市天河区一套估价4400万元（人民币．下同）的豪宅，昨日（26日）在阿里法拍平台上拍卖，最终以5016万元成交。

据平台公告，该大平层豪宅位于广州天河区侨鑫·汇悦台5号楼的9楼，建筑面积317.5平方米。虽然楼层不算高，但汇悦台和珠江之间没有任何遮挡，不会影响到江景景观。单位共有4间套房加1间保姆套房，配有5个洗手间。

该豪宅属第一次拍卖，权属人为许火健，估价和起拍价皆为4400万元，有3人参与竞拍，经数十轮竞价，豪宅最终以5016万元的价格成交，买家为一名苏姓人士。

综合内媒报道，汇悦台位于珠江新城核心，拥有一线江景，是广州顶级豪宅市场的风向标，小区内顶层复式单价的最高点曾接近每平方米37万元，大平层的成交价格也一度突破每平方米30万元。然而，最近两年内地二手楼价持续回调，该区去年12月成交一套237平方米的豪宅，单价仅为每平方米19万元。

2021年恒大集团爆发债务危机后，许家印被法院限制高消费，其哥哥许家钦、侄子许火健均受到波及。去年3月，许火健曾尝试通过市场途径处置资产，上述豪宅开价6800万元放盘，惟未能售出。

