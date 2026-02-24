魔术师改造梦幻「机关屋」 墙壁及汽水机等各有暗门 隐藏霓虹灯光舞厅

不少人儿时都曾幻想过家中有一度隐藏门、消防员滑杆，以至书架后的秘密房间，但对于美国一位魔术师而言，这可以是真实的日常生活。美国拉斯维加斯有一间奇幻大屋，表面看似平凡，实则机关重重，走廊、墙壁、甚至是自动贩卖机，都隐藏着通往另一个空间的入口。

社交平台分享「Funhouse」细节

这间大屋的主人是知名魔术师兼网红Justin Flom，曾出演电视节目《巫师争霸战》（Wizard Wars），擅长把奇思妙想融入影片，在网上吸引数以亿计的观看次数。日前他在社交平台上分享了一段长约数分钟的「Funhouse」导赏影片，揭开这个任何角落都能触发惊喜的家。

影片开首便先声夺人，Justin抓住滑索从二楼一跃而下，随后来到走廊尽头一部普通的汽水自动贩卖机前，拉开机器后，后方竟藏著一间贴满反光镜、闪烁着霓虹灯光的迷幻舞厅，再穿过暗门便到达了睡房。

整幢大屋设有不少秘密通道及隐藏机关，例如墙上的某个装饰或门把，其实是通往下一处的钥匙，其中一道暗门后方是挂满彩色灯泡的密室；打开一扇装满门把的紫色大门后，Justin直接跃入巨大的海绵池。若要前往下一个房间，他便要先移开海绵，才能寻获隐藏的门口。至于楼梯上方设有网状夹层，作为孩子的秘密基地。

部份设计甚有趣味，例如多重「门中门」的 灵感来自《爱丽丝梦游仙境》，一扇大门打开后隐藏著数扇越来越小的门，最终通往萤光喷漆密室。另一间房间的地板则用5万枚硬币铺设。

事实上，Justin自去年起便持续在网上分享这间「Fun House」的内部点滴，屋内设有消防员滑杆通往洗衣房，浴室墙壁整齐排列成幽默的「卷筒卫生纸墙」，秘密书架后方也隐藏着一个储物室。屋内亦曾设有一间复刻「百视达」（Blockbuster）风格的怀旧影院，摆放了数百卷录影带及标志性货架，但为了持续创造新内容，该空间目前已被拆除以进行全新改建。

实践儿时幻想 激发人们共鸣

此外，YouTube频道《Your Geek Fix》去年曾实地走访大屋，Justin在影片中提到改装灵感来自魔术、电影文化如《回到未来》、《宝贝智多星》及儿时幻想，将那些只会出现在电影或乐园里的场景带入现实。

他指，自己将改装视为大型魔术，遵循「东西移位」、「东西一直都在但你看不到」或「东西根本不存在」三种原理。另外，部分机关涉及电子控制，而他更偏好低科技但高创意的设计，以激发人们共鸣与好奇。

拆掉所有衣帽间 改造秘密通道

尽管这间大房非常梦幻，但为了追求极致的拍片效果与趣味，Justin几乎拆掉了屋内所有的衣帽间，将其悉数改造成秘密房间或通道。另外，由于大屋结构经过大幅改动，墙壁布满洞口和秘密通道，加上各种实验性质甚至有些危险的装置，例如自动缓降门及由电压引发的火花特效，使其在传统房地产市场中难以转售。

影片引发网民幽默评论，有人笑称大屋机关是最强的防盗，「如果有小偷闯入这间屋，肯定会被吓死，完全不知道怎么走出去。」、「这是史上最强防盗系统，因为连警察进来救人都会被困住。」

有人则对这种特殊设计的实用性表示忧虑，直言这家人的记忆力必须极好，否则一旦患上失智症恐怕连厕所都找不到，有人则表示，「如果急著求救，警察进门后可能还要在书架后找半天」。

