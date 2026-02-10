Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开

更新时间：12:40 2026-02-10 HKT
发布时间：12:40 2026-02-10 HKT

不少人买楼钟情高层单位，贪其景观开扬兼私隐度高，但原来住得高亦有另类烦恼。近日杭州一名住在40楼的业主决定出售当年万人争抢的热门单位，原因是不想再忍受每天等电梯的煎熬。他坦言，实际入住后的体验与预期落差太大，宁愿输钱离场，也不愿再让生活质素受损。

生活品质不似预期「没有一天不闹心」

内媒报道，马先生的单位位于杭州城北万象城附近的「臻珹幸福里」，当初是备受追捧的热门楼盘。他于2023年满怀期待搬入单位，但逐渐感到生活品质不似预期，原因是每天上下楼等电梯动辄需十多分钟，繁忙时间甚至感觉长达20分钟，令他相当困扰，「没有一天不闹心。」除了出行不便，他亦指出夜间休息时室内噪音明显，长期下来严重影响心情。

马先生回忆，当年成功中签买到这个单位时，全家都兴奋不已，认为运气极好。因此，当他提出卖楼时，家人们无法理解，认为仅因等电梯问题，就将好不容易到手的单位贱卖太过可惜。不过，他态度坚决，直言「不想再消磨自己的心情了」，又认为房子终究是用来住的，开心更加重要，并表示未来买楼不会再盲目追逐高热度房源。

高层住户：每次等电梯都在修练心性

针对「超高层住宅是否真的难等电梯」的情况，内媒记者在晚间高峰时段前往该屋苑实测，大厦为「3梯4户」设计，即一层4伙共用3部电梯。记者于晚上6时实测，现场并无其他住户排队，从进入电梯到抵达40楼，全程不到2分钟；下楼时更几乎无需等待，电梯运行时间仅约1分钟，与马先生的体验有所差异。

有住户表示，繁忙时间主要集中在早上7至8点，其余时间多半只需1至2分钟，「等20多分钟有点夸张，不排除是赶时间时，心理感觉特别漫长。」有住在30楼以上的住户指出，曾遇过等待6至10分钟的情况，但整体仍属可接受范围。

有住在40楼的居民在社交平台分享指，超高层住户最怕遇上电梯故障或保养，「只要遇到一部电梯例行保养，剩下的电梯就会忙到不行，每次等电梯都像在修练心性。」

相关文章：「一梯一伙」暗藏养老危机 二手放盘承接力弱 业主惨蚀逾300万离场

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

